KYK FOTO’S: Veganis-ontwerper maak handsakke van dooie diere wat sy langs pad vind

Met die klem wat deesdae op herwinning val, maak heelparty ontwerpers slim planne om weggooigoed in iets moois te omskep.

Een ontwerper van Aberdeenshire in Skotland het dié gier tot nuwe hoogtes geneem. Sy maak handsakke van die oorskot van dooie diere wat sy langs die pad vind.

“Ek het in Oktober 2015 met taksidermie begin en wou dié stokperdjie graag in ’n onderneming omskep,” vertel Emma Willats per e-pos aan Huisgenoot.

“My taksidermie-opleier het voorgestel ek maak roktassies daarvan.”

Dié tradisionele Skotse bykomstigheid is ’n klein sakkie wat bo-oor die gewilde Skotse kilt gedra word.

Haar kêrel was boonop kort nadat sy met taksidermie begin het in ’n motorongeluk en sy moes ’n plan maak vir ’n ekstra inkomste terwyl sy na hom omgesien het, vertel Emma. “Ek het toe in Februarie verlede jaar die roktassies begin maak.”

Sy het haar onderneming The Dapper Dead Taxidermy Sporrans gedoop. ’n Sporran is die Gaeliese woord vir ‘palmtas’.

Emma, ’n veganis, sê sy sien niks daarmee fout om die diere se oorskot te herbenut vir die tassies nie.

“Ek gebruik normaalweg diere wat raakgery is, oftewel road kill, of mense se troeteldiere wat gesterf het en soms die oorskot nadat iemand ’n dier geskiet het.”

Dit duur sowat ’n week om die vel te verwerk en nog ’n week om uit te droog. Dit neem my dan so drie tot vier uur om ’n sakkie van die vel en pels te maak, sê sy.

Haar geliefkoosde skepping is ’n roktassie wat van ’n dooie wasbeer gemaak is, sê sy. “Dit was vrek koel!”

Ten spyte daarvan dat sommige veganiste haar kritiseer en daar mense is wat haar ontwerpe as grillerig afmaak, sê Emma dié opvattings pla haar min.

“Mense wat taksidermie verstaan en die natuur liefhet is normaalweg gek na my werk. Sommige veganiste stem nie saam daarmee dat ek ’n deel van ’n dier gebruik nie, maar ek het net soveel veganistiese vriende wat baie van my werk hou en selfs van my skeppings besit.”