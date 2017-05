KYK FOTO’S: Geboeliede tiener deel nuwe hoofstuk ná stryd met anoreksie

’n Tiener wat tot anoreksie gedryf is omdat sy gedink het “maer wees sou haar mooier maak”, het haar nuwe lyf onthul nadat sy haar lewe omgekeer en ’n fiksheidsinstrukteur geword het.

Gabrielle Paice het met haar gewig “behep” geraak nadat sy as kind geterg is en tot 38 kg verslank het, want sy het gedink dit sou haar mooier en gewilder laat lyk.

Die 19-jarige het gehoor sy lyk “siek”, maar al het sy op net 600 kalorieë per dag oorleef, het sy steeds elke dag ’n uur lank op ’n trapmeul geoefen – en selfs langer as sy ’n koekie geëet het.

Maar nadat haar hare begin uitval het en dokters haar gewaarsku het sy gee haarself lae bloeddruk, het Gabrielle besluit dit is tyd om ’n verandering te maak.

En in haar nuwe loopbaan as ’n persoonlike afrigter hoop Gabrielle nou sy kan ander mense wat met hul gewig sukkel eerstehandse raad bied.

“Ek was behep met my gewig en dit het baie stresvol geraak, want ek het baie druk op myself geplaas.

“Ek is altyd afgeknou oor my lang neus. Dit het my baie laat huil. Ek wou nooit skool toe gaan nie. Ek het ’n baie swak selfbeeld gehad,” vertel Gabrielle.

“Ek is nie geboelie omdat ek vet was nie, maar die afknouery het my daartoe gedryf om gewig te verloor. Ek het gedink maer wees sou my mooier laat lyk.

“Ek wou graag maer wees, maar elke keer as ek na myself gekyk het, het ek gedink ek is vet. Ek het my elke dag geweeg en gedurig in die spieël gekyk. Ek sou dit as anoreksie klassifiseer.

“Ek het gedink dit lyk goed om so maer te wees en ek het gewilder geword nadat ek gewig verloor het,” vertel sy verder.

“Maar wanneer my vriende my gevra het om saam met hulle te gaan uiteet, wou ek nooit saamgaan nie, want ek sou elke liewe kositem op die spyskaart moes navors.

“Wanneer ek met vakansie gegaan het, het ek elke dag geoefen en dopgehou wat ek eet en drink. Maar nou kan ek net ontspan en dit geniet,” sê sy.

Gabrielle het in 2014 drasties begin gewig verloor en teen 2015 net 43 kg geweeg en grootte 28 klere gedra.

Nadat haar hare begin uitval, sy ’n slegte vel gekry het en met pyn en kneusplekke gesukkel het, is sy na ’n dokter toe. Dié het vir haar gesê sy is ondergewig en het lae bloeddruk.

“Almal het gedurig vir my gesê ek lyk siek en ek is nie meer myself nie, maar ek wou nie na hulle luister nie. Ek het elke dag ’n uur lank op die trapmeul gedraf en ekstra tyd gedoen as ek iets soos ’n koekie geëet het.

“Ek het heeltemal uitgeput geraak en geen energie gehad nie. Dit is toe dat ek weet ek moet ’n verandering maak. Ek het besluit om gim toe te gaan en ek het ’n persoonlike afrigter gekry,” vertel sy.

In Februarie 2016 het Gabrielle by ’n gimnasium aangesluit en kardio-oefeninge vir gewigoptel verruil. Sy het ’n gesonder dieet begin volg en weeg nou ’n gesonde 57 kg.

“Ek het ’n algehele omwenteling ondergaan en het nou ’n sosiale lewe. Ek eet wat ek wil, maar matig. Ek ontneem my nie meer nie.

“Ek dink dit is ’n voortgaande proses en ek is steeds soms versigtig daaroor om party goed te eet, maar ek is nou baie beter. Ná my gedaanteverwisseling het ek besluit ek wil ander mense help en dit het my geïnspireer om ’n persoonlike afrigter te word.

“Ek is nou baie positiewer. Persoonlike afrigter wees het my aangemoedig om baie vriende te maak. Ek het nou baie meer selfvertroue.

“Wanneer ek iemand met hul gewig sien sukkel, kan ek met hulle daaroor probeer praat. Maar wanneer jy daardie ingesteldheid het, is dit baie moeilik om te luister na wat mense sê. Ek wil net hê mense moet hulself liefhê.”

