Kyk: Die keer toe die slang vinnig ’n e-pos wou stuur

Dis nie ’n wolhaarstorie nie. Wel, die e-pos gedeelte dalk, maar die slang het onverwags besoek gaan aflê by ’n internetkafee – met chaotiese gevolge!

Die enigste rede hoekom hierdie video jou dalk gaan laat skree van die lag, is omdat jy bitter bly is jy was nie op daardie oomblik self in die internetkafee in Thailand nie.

Alles lyk doodrustig op die oog af. Een van die kliënte drentel oënskynlik argeloos na die deur, in alle waarskynlikheid omdat hy klaar is met wat hy wou doen.

Maar gedoriewaar! Die volgende oomblik vlieg daar ’n slang by die deur in die oomblik wat dit oopgaan. Asof die skok nie genoeg is nie, byt die slang boonop die arme man aan sy agterstewe.

Wat daarna volg, is verstommend. Die ongelukkige kliënt slaan op die vloer neer terwyl hy probeer weghardloop soos ’n hond wat ’n nare nagmerrie in sy slaap het. Pandemonium!

Stoele trek, mense hardloop angsbevange rond en sommige spring bo-op die stoele wat nog staande gebly het.

Gelukkig is dié slang nie ’n giftige een nie, maar behoort aan die spesie wat eerder hul prooi doodwurg.

Dit is onseker met wie die slang in die kuberruim wou klets nie. . .