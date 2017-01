Kyk: Binnekort sal jy jou eie assistent hê — te danke aan Mark Zuckerberg

Die toekoms is beslis hier, en een van die dae sal jy as’t ware soos Tony Stark van Iron Man jou eie persoonlike huisassistent hê.

Mark Zuckerburg, mede-stigter en uitvoerende hoof van Facebook, het ’n video gedeel van Jarvis, ’n persoonlike assistent wat hy met behulp van ’n app in sy vrye tyd gebou het. Hy het glo ’n jaar lank daaraan gewerk.

Mark het tydens ’n perskonferensie gesê hy wou gehad het die stelsel moet sy eie “smaak en patrone” aanleer en sy huis beheer.

In ’n video wat Mark op Facebook gedeel het, kan Jarvis sy huis se ligte vir hom aan en af skakel, die temperatuur van die huis beheer en selfs sy kind geselskap hou.

En die beste van als is dat Jarvis die stem van Morgan Freeman het!

Trouens dié assistent is so slim hy kan selfs identifiseer wie aan Mark se deur klop, hom laat weet en hulle ook in laat.

“In die langtermyn wil ek vir Jarvis leer om self vaardighede aan te leer eerder as wat ek dit vir hom moet leer,” het Mark bygevoeg.

Die naam Jarvis is natuurlik ook die naam van Tony Stark se rekenaarassistent in die Iron Man-rolprente.

Lees hier om te verstaan wat Mark se denkproses was in die skep van Jarvis.