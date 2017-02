KYK: Barbier speel met vuur om kliënte se kop!

Vir menige is bloot die gedagte om na ’n barbier te gaan vir ’n haarsny, iets wat nie ligtelik aangepak word nie.

Die blote feit dat ’n skerp skêr so girts-girts naby ’n mens ore tekeregaan, maak jou beangs terwyl jy wens die barbier, of dalk jyself, begin nie onverwags te nies terwyl hy knip nie.

As dit met jou die geval is, sal jy beslis wye kringe loop om Ramadan Edwan, ’n Palestynse barbier van die Gaza Rafah-vlugtelingkamp.

Want sien, Ramadan speel nie met ’n skêr nie; hy speel met vuur.

Hy gebruik ’n blaasvlam om sy nuuskierige en dapper kliënte se hare te tem. Dié vuurbarbier beweer dat mense eintlik gek is daaroor. En vandat hy twee maande gelede die eerste kapsel in vlamme laat opgaan het, het hy glo ook nog geen glipsie gehad nie.

Die voornemende kliënt se hare word eers met vlambare poeier en vloeistof ingevryf. En dan begin die hipnotiese spel met “vuur en vlam” . . .

Dis vir seker ’n uiters rare manier om hare te sny, maar hy sê hy doen dit met goeie rede.

Dit help hare reguit maak en die lastiges in mans se ore wegbrand. Die vuurbarbier meen ook sy tegniek is goed vir bloedsomloop.

Ons vermoed dit hang af hoe vinnig kliënte weghardloop wanneer die hitte in die stoel te veel word.

Maar Ramadan is nie al vuurbarbier nie. Volgens die beskrywing by dié video is dit glo hoe ’n tipiese barbier in die Turkse stad Istanbul seker maak sy kliënte se hare is almal eksieperfeksie.

Dan het Spanje hul eie “Burning Edward Scissorhands”, oftewel Alberto Olmedo , wat sommer vlymskerp swaarde ook inspan!

: timesofisrael.com, huffingtonpost.com, aol.com, businesslive.co.za