KYK: 106-jarige pensioenaris raak vir die eerste keer in haar lewe verloof

Die spreekwoord lui “oud maar nog nie koud” en dis presies hoe Valdemira Rodrigues de Oliveira van Brasilië oor haar nuutste lewensfase voel.

Sy en Aparecido Dias Jacob (66) is volgens berigte die afgelope drie jaar lank ’n paartjie en dié twee duifies het onlangs besluit die tyd is ryp om hul verhouding na die volgende vlak te neem.

Die paartjie, in die omgang bekend as Valda en Jaco, se grootste wens is glo om ewige trou aan mekaar te sweer en in hul eie huisie te kan bly.

Daar was geen keer aan die liefde nie. En die jawoord is kort voor lank gevra.

Vrywilligers het kragte saamgesnoer en deur “Die Projek van Drome” seker gemaak dat die twee se verlowingsdag onvergeetlik is. Dit is immers albei se eerste verlowing.

Hulle het mekaar in 2014 by ’n aftreeoord in die suidooste van Brasil ontmoet. Dit was glo liefde met die eerste oogopslag, veral vir Jaco.



Tydens ’n vrolike geleentheid in die aftreeoord — wat deur 150 gaste bygewoon is — was daar ’n vierlaagkoek, blomme, engeltjie-beeldjies en roosblare.

Valda self was al te fyntjies uitgevat in ’n wit rok. ’n Stringetjie pêrels om haar nek en gemaklike pantoffels het die prentjie voltooi. Haar opgewonde verloofde het net so spoggerig in sy pak gelyk.



“Ek het op Valda verlief geraak die oomblik toe ek haar gesien het. Ek weet sy’s ’n bietjie ouer as ek, maar dit maak nie saak nie, want sy maak my regtig baie gelukkig.”

Valda is net so gek oor haar verloofde. “As hy sterf, sal ek ook sterf.”

Dis egter nie alles maanskyn en rose vir die twee duifies nie. Terwyl sommige hulle ondersteun, is hul dokters teen die verlowing asook ’n troue tussen die twee gekant. Vergeet dan ook van in hul eie huisie intrek. . .

Hul dokters is van mening dat die twee vanweë hul ouderdom en gesondheid geensins op eie houtjie oor die weg sal kom nie.

Veral Valda is teleurgesteld oor die besluit.

“Ek weet dit gaan nie gebeur nie, maar ek sou dolgraag Jaco se klere vir hom wou was, kos vir hom kook en na hom omsien soos ’n vrou betaam.”

