Kleuter van vermoorde polisieman kry teddiebere wat uit sy uniform gemaak is

Dis net twee maande sedert Malachi Snyder se pa doodgeskiet is terwyl hy aan diens was en die tweejarige kleuter vra onophoudelik na sy pa.

Blake Snyder, ’n 33-jarige distrikspolisieman van St. Louis, is op 6 Oktober noodlottig in die gesig geskiet deur die 18-jarige Trenton Forsterth, terwyl hy ’n klag van rusversteuring ondersoek het.

Maar hoe sê jy aan ’n kleuter hy gaan nooit weer sy pa sien nie?

“Hy het baie na sy pa gevra en dit is moeilik,” het Elizabeth Snyder aan CNN gesê.

“Ek weet nog nie wat om vir hom te sê nie. Elke keer as ek na hom kyk, word ek ook daaraan herinner dat my man nie gaan huis toe kom nie.”

Dit was ’n moeilike en hartverskeurende taak vir die kleuter se ma om die skielike dood aan haar seuntjie te verduidelik.

Malachi het darem een ding wat aan sy pa behoort: kosbare teddiebere wat uit sy uniform gemaak is.

Die weduwee het op 30 November ’n foto van haar klein “Chi” gedeel waar hy, met ’n glimlag, twee teddies onder sy arms vasknyp. Die byskrif het gelui: “Hierdie pragtige bere is vir ons uit Blake se uniforms gemaak.”

’n Vriendin van die gesin het die kosbare bere as ’n vroeë Kersgeskenk vir die kleuter gemaak. Op elke beer is ’n spesiale boodskap vir Malachi.

Woorde soos “sal jou altyd liefhê” en “altyd by jou” is op die teddiebere geborduur.

“Hulle kan nie Malachi se pa vervang nie, maar hulle sal die seuntjie ten minste sien grootword,” het Elizabeth aan CNN gesê.

Sy voeg by sy wil hê haar seun moet, soos hy groter word, sy pa as “ ’n sorgsame, liefdevolle, toegewyde pa en held” ken.

“Hy was ’n goeie man en ’n goeie polisieman. Die beste,” het sy gesê.

“En hy het sy lewe vir ander mense opgeoffer. Hy het die hoogste offer gebring en ek sou nie meer trots kon wees op hom nie.”

Bronne: Edition.cnn.com, www.fox25boston.com, www.boredpanda.com