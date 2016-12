Kleuter sterf ’n week ná sy en haar tweelingboetie in swembad val

’n 23 maand oue dogtertjie is tragies dood nadat sy en haar tweelingboetie Dinsdag in ’n swembad by hul huis in Kellyville Ridge buite Sydney in Australië geval het.

Charli Manago en haar broer, Robbie, is albei die aand van 20 Desember bewusteloos in die familie se swembad gevind, berig Daily Mail.

Daar word vermoed dat hulle ingeval het tydens ’n kortstondige oomblik wat hulle nie onder die wakende oë van hul ma, Fleur, was nie.

Fleur het hul lewelose liggampies uit die water gehaal en hulle is na ’n nabygeleë kinderhospitaal gehaas waar die tweeling in ’n kritieke toestand opgeneem is.

Byna ’n week later het Charli beswyk terwyl haar boetie nog verbete om sy lewe veg.

Bure onthou die angswekkende oomblik wat hulle Fleur se desperate gille gehoor het toe sy haar tweeling in die swembad aantref.

Die Australiese polisie het ’n geregtelike doodsondersoek van stapel gestuur, maar daar word geglo dat Fleur en haar man, Robert, net ’n oomblik toesig oor die tweeling verloor het.

Paramedici het die boetie en sussie op die toneel probeer bybring, maar tevergeefs. Hulle is toe na die Westmead-kinderhospitaal gehaas.

Robbie se presiese toestand is in hierdie stadium nie bekend nie.