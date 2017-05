Kleinste wonderbaba ter wêreld leef ná ingewikkelde hartoperasie

’n Baba wat by geboorte minder as ’n halwe kilogram geweeg het, het die “kleinste baba” ter wêreld geword wat ’n suksesvolle hartoperasie ondergaan het.

Die vroeggebore baba, wat nog nie ’n naam het nie, was so groot soos ’n handpalm toe hy op 28 weke in ’n staatshospitaal in Udaipur in die staat Rajasthan in die weste van Indië in die lewe gebring word.

Hy was te broos en delikaat om aan te raak.

Sy oë was nog nie oop nie, sy longe nog nie ontwikkel nie en sy vel het soos perkamentpapier gelyk.

Net twee weke later het ’n span baanbrekerdokters van die Geetanjali Mediese Kollege en Hospitaal en die Jeevanta-hospitaal korrektiewe chirurgie uitgevoer nadat hy asemhalingsprobleme opgetel het.

Hulle het vasgestel die baba ly aan patent ductus arteriosus, ’n toestand waar twee groot bloedvate in die hart – die hoof- en longslagaar – verbind is.

“Gewoonlik bly die verbinding tussen dié slagare tot die fetus in die ma se baarmoeder is. Dit ontkoppel outomaties ná geboorte. As dit nie gebeur nie, moet dit met medisyne behandel word. In hierdie geval, toe die baba nie op die medisyne reageer nie, was hartchirurgie die laaste opsie,” sê dr. Sunil Jangid, hoof-neonatoloog en pediatriese waaksorgspesialis.

Die dokters sê amper al die baba se liggaamsdele was swak. Hulle sê dit was ’n uitdagende taak om op ’n baba te opereer wat te broos en delikaat is om eens aan te raak.

“Die baba het by geboorte maar 470 gram geweeg en was so groot soos ’n handpalm. Om op ’n baba te opereer, veral wanneer hy so klein is, is baie uitdagend en gevaarlik.” Die liggaamsdele is ook nog uiters onderontwikkel.

“Daar was baie risiko’s betrokke, soos asemnoodsindroom, interne bloeding, voedingsonverdraagsaamheid en ontwikkelingsprobleme,” sê die kardiovaskulêre en torakschirurg dr. Sanjay Gandhi.

Dit was die baba se lae gewig wat die dokters genoop het om in die neonatale waakeenheid te opereer, want dit kon lewensgevaarlik gewees het om hom van die een hospitaal na ’n ander en dan na ’n operasiesaal te verskuif.

Spesiale verkleinde chirurgiese toerusting is gebruik. Die baba het teen alle verwagting oorleef.

Die baba is deur middel van in vitro-bevrugting vir S.P. Jain en sy vrou, albei inwoners van Udaipur, verwek nadat hulle jare lank getroud was, en is met ’n laersegment-keisersnee verlos.

Die ouers, wat nog aan ’n naam vir hul seun dink, sê die feit dat hul kind oorleef het, is niks anders nie as ’n wonderwerk.

“Hy is so dapper dat hy met so ’n lae gewig so baie oorleef het. Ons gebede is verhoor,” het die emosionele pa gesê.

– Magazine Features