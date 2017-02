Kan jy die slang sien?

Sien jy dit?

Ja regtig. In een van die potplante skuil ’n 1,8 meter-lange slang.

As jy mooi kyk sal jy die skubbe sien. Die slang het homself netjies om die potplant opgekrul.

Kyk mooi . . .

En daar is hy. In die boonste, middelste rakkie, verklap die Facebookblad Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 op hul Facebookblad.

Dit is eintlik skrikwekkend om te dink ’n slang kan homself so mooi wegsteek. Veral as dit lyk asof daar glad nie plek is vir so lang slang nie!