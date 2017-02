Kakkerlak kom lewend uit vrou se kop – via neusgat

’n Indiese huiswerker, net bekend as Selvi, het verlede Dinsdag rustig lê en slaap toe sy ’n tintelende, kruipende gevoel in haar regterneusgat voel.

Geïrriteerd maar ongeërg het Selvi verder probeer slaap, maar kort voor lank was sy daarvan oortuig: Iets was besig om binne-in haar kop te beweeg.

Die res van die nag was ’n nagmerrie. “Ek kon nie die gevoel beskryf nie, maar ek was seker dit was die een of ander insek,” het sy aan die New Indian Express vertel.

“Elke keer wanneer dit beweeg het, het dit ’n brandsensasie in my oë veroorsaak.”

Die 43-jarige vrou van Injambakkam in die suide van Indië het vroegoggend ’n nabygeleë kliniek besoek, maar is gou na ’n hospitaal verwys.

Daar het dokters haar probeer oortuig sy het ’n groeisel in haar neuskanaal. Maar Selvi was nie tevrede nie.

By ’n ander hospitaal het hulle ’n skandering aanbeveel en tot die gevolgtrekking gekom haar ongemak word deur “ ’n vreemde voorwerp veroorsaak wat skynbaar beweeg”.

Die vierde hospitaal het eindelik die ware Jakob uitgepluis: ’n Lewende kokkerot was besig om homself in Selvi se skedel tuis te maak.

“Dit was ’n volgroeide kokkerot,” het dr. M.N. Shankar, hoof van die oor-neus-en-keel-afdeling van die Stanley Medical College-hospitaal in Chennai, sowat 25 km van Selvi se huis, gesê.

“Dit was lewend en wou skynbaar nie uitkom nie,” het hy aan die Times of India bevestig.

Die dapper kokkerot het in die basis van Selvi se skedel geskuil, tussen haar oë en baie na aan haar brein.

Volgens Shankar is dit die eerste keer in sy loopbaan van meer as drie dekades dat hy so iets aanskou het. Eers het hy ’n suigtoestel gebruik om die insek te probeer uitsuig, maar die swerkater het vasgeklou. Eers ná 45 minute, en met die hulp van ’n tangetjie en baie geduld, kon die dokter daarin slaag om die kokkerot deur Selvi se neusgat uit te trek.

Die insek was nog lewend — selfs nadat dit langer as 12 uur in Selvi se skedel vasgekeer was.

Dis ook goed dat die dokter en sy span die insek lewend verwyder het. “As dit daar gebly het, sou dit kort voor lank doodgegaan het en dan sou die pasiënt ’n infeksie ontwikkel het,” verduidelik Shankar. Volgens hom sou die infeksie na haar brein versprei het.

Dr. S. Muthuchitra, nog ’n dokter daar, het bygevoeg die hospitaal het al voorheen ’n bloedsuier, huisvlieg en maaiers uit pasiënte se neusgate verwyder. “Maar nie ’n kokkerot nie en beslis nie so ’n groot een nie.”

Bronne: The Washington Post, Independent, New Indian Express, Times of India