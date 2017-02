Kaalvoet Kanadees in die Amasone gevind – vyf jaar ná hy spoorloos verdwyn het

’n Man van Kanada is vyf jaar nadat hy verdwyn het kaalvoet in die Amasone opgespoor. Anton Pilipa het in 2012 sy huis in Vancouver verlaat en is nie weer gesien nie. Tot nou.



“Noord-Amerikaner (38), verward, onmagtig om Portugees te praat of sy naam te gee, het sy lewe op die spel geplaas deur tussen voertuie op hoofweg te loop.”

Só lui ’n onlangse inskrywing op die amptelike Facebook-blad van die federale polisie in Brasilië. Min het hulle geweet dat dié verwarde man wat hulle op 28 November gevind het, reeds vyf jaar gelede vanuit Vancouver, Kanada verdwyn het.

’n Oplettende polisievrou het gehoor dat die man tussen al die onsamehangendheid deur verwys na British Columbia. Helenice Vidal was in Kanada gebore en het ook die man se verwysing na die “Mounties” (Kanada se berede polisie) tydens die gesprekke opgetel.

Sy het die Kanadese ambassade in Brasilië gekontak en ’n foto op Facebook gedeel met die hoop dat iemand die man sou herken.

Terwyl die soektog na sy identiteit aan die gang was, het die polisie hom in ’n nabygeleë hospitaal gehuisves. Toe loop hy weg.

Helenice het gesê sy verdwyning het hulle geweldig bekommerd gemaak. Dit was immers in die Amasone – plek waar jaguars, krokodille en slange deel van die dodelike inwoners uitmaak.

Toe kom die antwoord: die bebaarde kaalvoet-Kanadees is Anton Pilipa, ’n man wat laas in Maart 2012 gesien is.

Sy broer Stefan sou hom op 3 Januarie gaan haal. Stefan was glo oorweldig deur die nuus. “Ek het myself vertel hy’s dood. Dit was die enigste antwoord wat ek kon kry na sy verdwyning.

“Maar diep in my hart van harte het ek gedink dit kan nie waar wees nie.”

Terwyl daar nog baie onbeantwoorde vrae is, blyk dit dat Anton deur Kanada en Amerika gereis het sedert sy verdwyning. Sonder ’n paspoort.

Hoekom het Anton koers gekies?

Volgens sy broer wou hy glo na die Nasionale Biblioteek in Buenos Aires, Argentinië gaan. Daar is hy egter weggewys omdat hy nie identifikasie aan hom ghad het nie. Toe sit hy maar sy reis voort na Brasilië en eindig 10 lande later en 10 460 km ver van sy huis op.

“Ek het nooit alleen gevoel nie. Daar was baie gedink vir baie jare terwyl jy in die buitelug slaap. Dis so eenvoudig om te leef, ons het nie baie goed nodig nie,” het Anton aan die New Zealand Herald vertel.

Anton het glo van oorskietkos en vrugte geleef.



Voor sy verdwying is hy glo met skisofrenie diagnoseer. Hy het in 2011 met behandeling daarvoor begin. Iets het egter skeefgeloop – Anton was na bewering betrokke by ’n voorval wat daartoe gelei het dat hy van aanranding en ’n wapenoortreding aangekla is.

Hy het kort daarna koers gekies Argentinië toe.

