Kaalbas jeans laat die koppe draai

’n Paar goeie jeans in jou klerekas is onontbeerlik vir die meeste mense.

Of dit nou ’n wyepyp, noupyp, hipster of bell bottom is. ’n Paar jeans in jou kas kan die wêreld se verskil maak.

Maar wag tot jy die jongste modegier sien.

Die Franse handelsmerk Vetements en Levi’s het onlangs die Bare Butt-jeans bekendgestel wat pleks van ’n agterste naat ’n ritssluiter het. Jy kan dit dus opgerits dra of vir jouself ’n bietjie ruimte gee, indien nodig.

Die ongewone paar jeans is deel van Vetements se samewerkingsinisiatief met 18 ikoniese handelsmerke wat bekende style ’n moderne nuwe aanslag gee.

Hulle is bekend vir hul meer gewaagde ontwerpe en is gunstelinge onder bekendes soos Kendall Jenner en Rihanna.

Mense in die sosiale media het gemengde reaksie gehad oor die nuwe ontwerp. Sommige het gesê hulle is gek oor die jeans, terwyl ander gewaarsku het

net sekere mense sal dit suksesvol kan dra.

Of jy nou daarvan hou of nie, jy gaan beslis nie ’n gebrek aan selfvertroue moet hê wanneer jy in dié paar jeans klim nie.

Die paar jeans sal jou net minder as R25 000 uit die sak jaag.

Bronne: TeenVogue.com, Huffingtonpost.co.uk, Harpersbazaar.com.