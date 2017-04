Jongste oor Maddie McCann-sage: Is sy na Marokko gesmokkel?

’n Klein dogtertjie in blou slaapklere by ’n vulstasie, spook nou nog by ’n vrou wat in 2007 ’n toeris in Marrakesj, Marokko was.

“Kan ons gou weer vir mamma sien?” het die dogtertjie wat glo hartseer gelyk het, vir die man wat saam met haar was, gesê.

Dié vrou, Mari Olli, glo vas die dogtertjie in die blou slaapklere was Madeleine McCann.

“Maddie,” soos die media dikwels na die blou-oog Britse dogtertjie verwys, het as vierjarige in 2007 spoorloos verdwyn toe sy saam met haar ouers, Kate en Gerry McCann, in Portugal vakansie gehou het.

Sedertdien het Brittanje se top-speurderseenheid, Scotland Yard, en haar ouers onverpoos vir antwoorde gesoek oor hoe Maddie uit die vakansie-villas aan die kus van Portugal verdwyn en wat sedertdien van haar geword het.

“Dit was baie vreemd om ’n klein blonde dogtertjie alleen te sien staan in Marrakesj,” het Mari luidens die Britse koerant The Mirror in ’n e-pos aan die Leicestershire-polisiekantoor geskryf. Sy het glo ook ’n verklaring vir Scotland Yard afgelê maar beweer sy is nooit terug gebel nie.

“Die man het nie soos haar pa gelyk nie.”

’n Voormalige speurder van Scotland Yard, Colin Sutton, het onlangs aan The Mirror gesê dat ’n berugte Mauritanië-smokkelroet ’n definitiewe moontlikheid is wat ondersoek moet word.

Bendegroepe in Mauritanië in Wes-Afrika is bekend daarvoor om jong kinders aan ryk gesinne in die Midde-Ooste te verkoop, berig The Telegraph.

The Mirror berig verder dat privaatspeurders redes het om te glo dat Maddie na Marokko geneem is. Ferries vertrek glo dikwels van die Spaanse hawe Tarifa na die Marokkaanse hawe Tangier. Tarifa is net vier ure weg van Praia de Luz, waar Maddie vermis geraak het.

Vier dae ná Maddie vermis geraak het, het ’n toeris glo ’n dogtertjie in ’n blou motor op die ferry tussen Tarifa en Tangier gesien. Die voertuig het glo ’n portugese registrasienommer gehad.

Interpol-speurders het ook glo in Augustus 2007 ’n wenk ontvang dat ’n man met ’n dogtertjie wat soos Maddie lyk, in Tangier gesien is. Hy het glo vir haar probeer skoene koop maar sy het ongelukkig gelyk en nie gepraat nie, berig The Mirror.

In Oktober verlede jaar het die groep ondersoekbeamptes van Operasie Grange (die naam van die ondersoek na Madeleine McCann se verdwyning) van 29 na vier gekrimp, maar die Britse regering het nou nóg fondse hiervoor beskikbaar gestel en dit sal hul grasie gee om vir ten minste nog ses maande na antwoorde oor die blondekop se verdwyning te soek, het Huisgenoot vroeër berig.

Onlangs het die Britse minister van Binnelandse Sake, Theresa May, meer fondse beskikbaar gestel om die soektog na Maddie voort te sit.

Bronne: The Mirror.co.uk, The Telegraph.co.uk,