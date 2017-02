Jong ma sterf tragies nadat sy pasgebore baba uit brandende huis red

Shelby Carter het daarvan gedroom om ma te wees. Min het sy geweet die vervulling van haar wens sou haar lewe kos.

Die jong ma van die dorp Wyoming in die Amerikaanse deelstaat Illinois het Sondag 29 Januarie haar mondigwording gevier. Dit sou ook die eerste dag wees dat sy vir die eerste keer sedert haar babadogtertjie se geboorte 11 dae vantevore volwaardig die rol van ma sou vertolk.

Niemand sou kon raai dat sy die volgende dag die hoogste prys sou betaal nie . . .

Die verdiepinghuis waarin sy, Keana (haar babadogtertjie), DeShawn Davis (haar verloofde en Keana se pa) en Kathy Hardy (haar ma) gewoon het, was omstreeks halfelf in ligte laaie.



Shelby en Keana was alleen tuis. Die jong ma het haar kleinding in ’n motorstoeltjie vasgegespe en by een van die vensters op die boonste verdieping uitgegooi.

Keana het die val oorleef en net ’n geringe brandwond opgedoen. Maar Shelby was minder gelukkig. Die rook het haar oorweldig en brandweermanne het haar op die vloer naby ’n venster op die boonste verdieping aangetref.

“Dit is absoluut wonderbaarlik dat sy kop gehou het om haar baba se lewe te red,” het Ed Foglesonger, die plaaslike brandweerhoof gesê.

Shelby se niggie Shawna Burwell het aan die radiostasie WMBD gesê sy het ’n foto op die noodlottige oggend op Snapchat gedeel waarop Keana op haar bors lê. By dié foto het sy geskryf: “Gek oor die mammie-oomblikke.”

Die gemeenskap loof Shelby as ’n heldin.

Susan Park het haar op ’n gedenkblad as die ware definisie van ’n ma beskryf: “Gewillig om jou kind se lewe voor jou eie te stel en joune vir haar op te offer.

“Jou dogter sal altyd weet hoe lief jy haar gehad het.”

Stacy Uphold, een van haar vriendinne, beskryf haar as ’n uitstekende ma. “Sy was totaal onselfsugtig . . . haar hart en haar liefde was haar baba.

“Ons sal haar nooit vergeet nie.”

