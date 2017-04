Internetgebruikers vaar uit teenoor fiksheidsmodel en ma van vyf

Internetgebruikers kan nie glo hierdie Britse fiksheidsmodel is ’n ma van vyf kinders onder 10 jaar oud nie.

Simone Gately se Instagram- en YouTube-profiel is so smeulend dat mense dink sy jok daaroor dat sy self die lewe geskenk het aan haar vyf kinders.

Simone (34) het ’n internetsensasie en vir baie ’n inspirasie geword toe sy deel sy het die altesaam sowat 114 kg afgeskud wat sy deur haar swangerskappe aangesit het. Sy hou glo ook steeds haar intense oefenroetine vol, al versorg sy haar vyf kinders: Summer (10), Chester (8), Blossom (7), India (6) en Minnie (3).

Sy het onlangs ’n Instagram-blad begin om haar fiksheidsreis te dokumenteer en meer mense met haar storie te bereik. En 40 000 volgelinge later is haar blad uiters suksesvol.



Almal voel wel nie so nie.

Baie ma’s het op haar YouTube-kanaal gekla sy stel onrealistiese standaarde vir ma’s, “wat beter goed het om te doen as spiere bou”.

Een YouTube-gebruiker het laat hoor: “Ek het die artikel gehaat wat ek oor jou gesien het. Ma’s WERK. Hulle kan nie by die huis bly en doen wat hulle ook al wil nie. Hulle staan om soggens sesuur op en kom saans sesuur by die huis. Dis waarom hulle nie op spiere kan fokus nie. Gespierde mense sterf in elk geval jonger. Dis alles ydelheid.”

Simone is getroud met Paul Gately, ’n professor in oefening en vetsug by die Leeds Beckett-universiteit. Sy sê sy fiksheidsraad help haar baie. Simone het ’n graad in sportwetenskap.

Sy het The Daily Mail vertel hoe ’n gewone dag as ’n fiksheidsma verloop.

“Gewoonlik begin my dag om sesuur soggens met die een of ander soort draf of stap. Dit sluit in om my kinders skool toe te neem, met huiswerk te help, winkel toe te gaan en partytjies en aktiwiteite te reël terwyl ek ook regkry om ’n oefensessie by die huis in te pas.”

Sy benadruk sy wil nie ander ma’s sleg laat voel oor hulself nie.

“Vroue moenie onder druk voel om hul figuur terug te kry net nadat hulle ’n baba gehad het nie; hulle moet tyd afstaand om gemaklik te raak met moederskap.

“Met die regte leiding en steun kan bedrywige ma’s oefening inpas, maar dit verg beplanning en organisering,” sê sy, en voeg by maaltydbeplanning en bereiding is net so belangrik vir ’n gesonde leefstyl.

Bron: The Daily Mail, Instagram, Viral Thread