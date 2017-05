Internet gons oor groot aankonding wat Koningin Elizabeth glo in paleis gaan maak

Koningin Elizabeth II se personeel in die Verenigde Koninkryk is Donderdag ingeroep vir ’n noodvergadering by Buckingham paleis in Londen en dit het omtrent die internet aan die gons.

Volgens The Daily Mail sal die personeel aangespreek word deur die mees senior beampte, Lord Chamberlain van die koninklike huishouding sowel as die koningin se regterhand, Privaatsekretaris Sir Christopher Geidt.

Hoewel Koningin Elizabeth gereeld vergaderings met die personeel reël, is die manier hoe sy dié vergadering geroep het uiters ongekend.

“Dit is hoogs ongewoon en stel voor dat ’n groot aankondiging gemaak gaan word,” vertel ’n bron aan Daily Mail.

Net die naby aan haar weet werklik waaroor die aankondiging gaan, berig Daily Mail.

Amptelike nuus sal glo nie voor 09:00 Donderdag bekend gemaak word nie.

Bronne: The Daily Mail, The Mirror, Popsugar.com.au