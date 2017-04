Internet gaande oor dié besondere foto – en wys as jy skei hoef jou kind nie te ly nie

As jy ’n geskeide ouer is, sal jy weet hoe moeilik medeouerskap kan wees.

Tog lyk dit of die vyfjarige Amerikanertjie Maelyn se ouers ’n oplossing gevind het; ’n foto van hul gesins-“eenheid” het blitsvinnig deur die sosiale media versprei.

“Hoekom moet ons skeiding haar negatief beïnvloed?” voel haar ouers. “Ons wil haar soveel moontlik liefde gee, al is ons uitmekaar.”

Die foto is in Georgia by een van Maelyn se sokkerwedstryde geneem. Haar ma, stiefma, pa en stiefpa het haar daar kom steun. Die uitgebreide gesin het selfs eenderse T-hemde aangehad met hul onderskeie titels op die rug.

Dit het ’n gegons op die internet laat ontstaan, en die gesin is geloof omdat hulle hul verskille opsygesit en Maelyn eerste gestel het.

Clara Cazeau, haar ma, het met Huisgenoot se susterstydskrif YOU gesels oor hoe sy en Maelyn se pa dit reggekry het om die situasie te laat werk.

“Ek en Ricky, Maelyn se pa, was nooit getroud nie. Ons het op ’n baie jong ouderdom (18) begin uitgaan. Nie een van ons het heeltyd ons pa by ons gehad nie. Toe ons dus besluit ons paaie moet skei, het ons lank gepraat oor ons wens dat Maelyn steeds lid moes wees van ’n sterk gesinseenheid.”

Die ekse wou hê hul dogter moet ’n gebalanseerde lewe hê, of hulle nou bymekaar was of nie. Volgens Clara, wat nou getroud is, is voortdurende kommunikasie en om sterk te bly die sleutel tot suksesvolle medeouerskap.

“Dis nie altyd maklik nie. Ons het afsonderlike huishoudings, so daar is dinge waaroor ons moet gesels en waaraan ons moet verander om dinge regverdig te hou.

“Ouers moet enige slegte gevoelens laat vaar en die belangrikste ding in gedagte hou: die kind(ers). Die feit dat Maelyn deur al die betrokkenes aanvaar word en almal vir haar lief is, is vir ons die belangrikste. Kommunikasie is die sleutel,” was Clara se woorde.

Al die steun wat hulle ontvang het, was ietwat oorweldigend, vertel sy.

“Ons het nooit gedink die foto sou so ’n sensasie veroorsaak nie. Ons neem gereeld gesinsfoto’s. Hierdie keer het ons eenvoudig besluit om iets oor medeouerskap by te voeg, want, wel, dit is hoe ons lewe daar uitsien! Dit het ons baie beslis verander.”

Tog het hulle ook al onder kritiek deurgeloop.

“Al is so baie positiewe dinge daaroor gesê, was daar ook negatiewe dinge. Ons het nogal effens sleg gevoel daaroor.

“So, wat doen ons toe? Ons het eenvoudig ’n bietjie sterker as voorheen op mekaar gesteun,” het sy vertel.

“Ons hoop om eendag nog ouers te help wat met medeouerskap sukkel. Miskien deur ’n boek; miskien klasse oor medeouerskap! Wie weet?

“Ons geniet dit wat ons vir Maelyn doen, en ons sou niks graagter wou doen as om ander ouers te help om dieselfde vir hul kinders te doen nie. Die kinders het tog nie ’n verdeelde gesin gevra nie.”