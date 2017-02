‘Iets was nie reg nie’: Lugwaardin vertel hoe sy tienermeisie uit mensehandelaars se kloue red

’n Lugwaardin het onlangs bekendgemaak hoe sy amper ses jaar gelede ’n jong meisie daarvan gered het om vir seks “verkoop” te word deur vir haar ’n briefie in ’n vliegtuigtoilet te los.

Toe Shelia Fredrick (49), ’n lugwaardin van Alaska Airline, in 2011 op ’n vlug van Seattle na San Francisco werk, het sy ’n verslonste tiener langs ’n goed geklede man sien sit.

“Iets in my agterkop het gesê iets is nie reg nie. Hy was goed geklee. Dis wat my getref het, want ek het gedink hoekom is hy goed geklee en sy lyk verslons?” het Shelia in ’n onderhoud met 10News gesê.

Sy vertel dit het gelyk of die tiener “louter hel beleef het” en die man wou haar nie toelaat om met die meisie te praat nie. Die man het verdedigend geword en die meisie wou nie ’n gesprek aanknoop nie.

Sy het dit reggekry om subtiel vir die tiener te sê sy moet na die vliegtuig se toilet gaan. Daar het sy vir die tiener ’n briefie gelos waarop die meisie later geantwoord het: “Ek het hulp nodig.”

Shelia het die vlieëniers in kennis gestel en dié kon die boodskap toe aan die polisie in San Francisco oordra.

Die man is in hegtenis geneem toe die vliegtuig land.

Lugwaardinne en vlugkelners word nou opgelei om die tekens van mensehandel raak te sien. Tekens soos iemand wat lyk of hulle beheer of aangerand word en wat nie vrae beantwoord of oogkontak maak nie. Die verdagte sal gewoonlik al die vrae namens hulle beantwoord.

Shelia sê sy het oor die jare ’n paar keer met die tiener gepraat.

“Ek het my foonnommer op die briefie geskryf wat ek vir haar gelos het en ek skat sy het dit gememoriseer. ’n Paar weke later het sy my gebel,” het Shelia gesê.

Die meisie woon nou ’n kollege by.

