Hoe skadelik is dit om sosiaal te rook?

Dit sal mos nie skade doen om so ’n bietjie stout te wees en ’n sigaret of twee aan te steek terwyl jy ’n paar drankies drink nie, of hoe?

Verkeerd! Navorsers het onlangs bevind sosiale rokers sukkel met dieselfde gesondheidsprobleme – soos hoë bloeddruk en cholesterol – as gereelde rokers.

In ’n Amerikaanse ondersoek met sowat 40 000 deelnemers onder wie gereelde en sosiale rokers, het wetenskaplikes bevind meer as die helfte van mense in albei kategorieë het hoë cholesterol en driekwart het hoë bloeddruk, wat die risiko vir ’n beroerte en hartaanval verhoog.

Die meeste van die sosiale rokers was mans en/of onder 40 jaar.

Die bevindings, wat in die American Journal of Health Promotion gepubliseer is, bevestig vorige gevolgtrekking dat geleentheidsrokery ewe skadelik vir jou gesondheid is as gereeld rokery. Die resultate werp ook nuwe lig op hierdie groep mense wat dikwels in ander studies aandui dat hulle nie rook nie.

“Die beste raad is om glad nie te rook nie. Selfs om in ’n sosiale opset te rook, is nadelig vir jou kardiovaskulêre gesondheid,” sê Kate Gawlik, hoofskrywer en medeprofessor in kliniese verpleegkunde aan die Staatsuniversiteit van Ohio.

“Een uit 10 mense in hierdie studie het gesê hulle rook soms en talle van hulle is jonk en reeds goed onderweg om hartsiektes te ontwikkel.”

Die bevindings is belangrik vir kliniese praktyke sowel as algemene gesondheidsnavorsing, het die senior skrywer dr. Bernadette Melnyk gesê.

“Dit was ’n redelik afgeskeepte deel van die bevolking. Ons weet gereelde rokery is verslawend, maar mense word nie gewoonlik uitgevra oor sosiale rokery nie. Die tipiese vraag is altyd: ‘Rook jy of gebruik jy tabak?’ En sosiale rokers sal gewoonlik ‘nee’ hierop antwoord.”

Maar dis nie in die studie duidelik gemaak hoe gereeld sosiale rokers ’n dampie maak nie.

