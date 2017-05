Hoe kom jy oor ’n mislukte verhouding?

Om ’n skeiding te oorkom kan een van die moeilikste ondervindings wees, veral as die hartseer langer duur as wat jy gehoop het.

Volgens ’n nuwe studie is die geheim tot beter voel supereenvoudig: Doen eenvoudig enigiets wat jy dink sal help, want dit gaan moontlik jou gemoedstemming verbeter!

Sielkundiges aan die Universiteit van Colorado Boulder het 40 mense genader wat die afgelope ses maande aan skeiding onderworpe was en elke vrywilliger gevra om twee foto’s, een van hul eks en een van ’n platoniese vriend(in), na ’n breinbeeldvormingslaboratorium te bring.

Deelnemers het ’n funksionele magnetieseresonansiebeelding ondergaan wat breinaktiwiteit meet deur veranderings, gekoppel aan bloedvloeiing, op te spoor wanneer die een foto ná die ander een gewys word.

Die navorsers het ligte tot matige pyn tussen twee foto’s, gestimuleer deur ’n getemperd beheerde toestel, gebruik om hitte aan te wend, en die vrywilligers is gevra om deur middel van ’n genommerde skaal terugvoering te gee oor hoe hulle gevoel het tydens die skandering.

Pynlike hitte, sowel as die foto’s van hul eks, het soortgelyke dele van die brein geaktiveer by deelnemers. Die skrywers van die studie het daarop gewys dat dit bevestig dat emosionele pyn wel bestaan.

Vrywilligers het daarna ’n neussproei gekry en aan die helfte van hulle is gesê dit is ’n soutoplossing, terwyl die res vertel is dit sal emosionele ongemak verminder.

In MRB-skanderings ná die sproei het diegene wat geglo het die sproei sou hulle laat beter voel, minder pyn gerapporteer, en wat nog meer indrukwekkend is, is dat hul verstand op ’n sekere manier opgetree het wat hul emosies beheer het toe hulle foto’s van hul eks sien.

Daar was voorts meer aktiwiteit in die deel van die brein wat bekend is vir sy vermoë om die luim ’n hupstoot te gee en pyn te verminder danksy dopamien en opioïede.

Deskundiges sê, na aanleiding van hierdie bevindings, verwagtings kan moontlik voldoende wees om te help om goedvoel-chemikalieë af te skei en mense te help om emosionele spanning te oorkom.

“Sienings en verwagtings maak saak omdat hulle ons breinfunksies en fisiologie, sowel as ons gevoelens en besluite, beïnvloed,” het die medeskrywer, Tor Wager, professor in sielkunde en neurowetenskap aan Boulder, opgemerk.

“Dit kan jou brein ontvanklik maak om meer goeie aspekte van jou ondervinding raak te sien en jou ’n meer optimistiese beskouing te gee.

Die volledige studiestuk is in die Journal of Neuroscience gepubliseer.

– Cover Media