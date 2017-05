Hoe beïnvloed gewildheid op Facebook jou selfbeeld?

Ons almal ken ’n paar van hulle – mense wat hard probeer om met Facebook-inskrywings meer likes te kry en eindelose detail oor hul skynbare idilliese lewe deel.

Maar daar is in nuwe navorsing bevind dié mense is ook diegene wat met min selfvertroue sukkel, en geen aantal likes sal help om hul selfbeeld ’n hupstoot te gee nie.

Navorsers aan die Universiteit van Suid-Wallis het 340 deelnemers ondervra wat hulle deur Facebook en Twitter gekry het met 25 stellings wat daarop fokus of sosiale media hulle waardig laat voel.

Die stellings het gewissel van “die aandag wat ek in sosiale media kry, laat my goed voel” tot “ek beskou iemand as gewild gegrond op die aantal likes wat hulle kry”.

Die span het uit die voltooide vraelyste bepaal deelnemers wat gesê het hulle doen ekstra moeite om meer likes te kry, skrap inskrywings en verander profielfoto’s gebaseer op hoeveel mense die like-knoppie gekliek het, is meer geneig om ’n lae selfbeeld te hê en is minder goedvertrouend.

Daar is verder bevind dat gewildheid in sosiale media in die vorm van meer likes nie mense beter oor hulself laat voel nie.

“Die verspreiding van sosialemedia-gebruik het gelei tot algemene kommer oor die uitwerking wat dit op ons geestesgesondheid het,” sê die studie-outeur dr. Martin Graff.

“Hoewel dit ’n relatiewe kleinskaalse studie is, dui die resultate daarop dat die maniere hoe ons op sosiale media kommunikeer, kan beïnvloed hoe ons voel en dis nie altyd positief nie.”

Die studie se bevindings is op 3 Mei 2017 by die Britse Sielkundige Vereniging se jaarlikse konferensie in Brighton aangebied.

– Cover Media