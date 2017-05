GRAFIESE FOTO: Dokters verwyder kop van parasitiese tweeling van pasgebore baba

Dokters in Indië het ’n pasgebore meisie ’n kans op ’n normale lewe gegee nadat hulle die kop van haar parasitiese tweeling verwyder het.

Die kop het blykbaar ook haar bloedtoevoer gebruik.

Die babadogtertjie, wie se identiteit nie bekendgemaak is nie, is op 26 April met ’n keisersnee in ’n privaat hospitaal in Bhilwara in Rajasthan in die noorde van Indië gebore.

Dokters was egter geskok om te sien die baba het ’n ekstra kop, kompleet met oë, ore, neus en lippe, en ’n misvormde linkerhand wat aan haar borskas gehang het.

Hulle het die kind vir ’n operasie verwys na die J.K. Lone-hospitaal in Jaipur, sowat 540 km daarvandaan, waar ’n span dokters die kop in ’n vier uur lange operasie verwyder het.

“Dit was een van die seldsaamste gevalle van ’n parasitiese tweeling,” het dr. Pravin Mathur, professor en eenheidshoof van pediatriese chirurgie, gesê.

“Die baba is op die aand van 26 April na ons hospitaal gebring. Ná ’n onmiddellike konsultasie met ’n span radioloë en die steun van assistent-professore het ons die kop suksesvol verwyder.

“Dit was ’n ingewikkelde geval omdat die tweeling bloedvate gedeel het. Hulle was verbind vanaf die bors en het algemene bloedvate vir bloedtoevoer vanaf die hart en lewer gedeel.”

Die ouers het verbasend genoeg ’n ultraklank gehad en geweet hulle verwag ’n tweeling, maar nie geweet dis ’n parasitiese tweeling nie.

Die jong paartjie, wat nie geïdentifiseer wou word nie, was verpletter met die geboorte van hul eersteling en het alle hoop laat vaar dat sy sou oorleef.

“Die ouers het vir ons gesê die ma het ’n sonograaf en ander toetse ondergaan, maar daar is nie aan haar gesê dat sy ’n onderontwikkelde tweeling dra nie,” sê Pravin.

“Hulle was verpletter toe hulle die baba sien. Ons moes hulle oortuig om ons toestemming vir die operasie te gee om hul dogter se lewe te red. Daar was ’n kans dat die baba bloedvergifting kon opdoen. Ons het dadelik skanderings, bloedtoetse en X-strale geneem en die kind geopereer.”

Die hospitaal het nie die gesin vir die prosedure laat betaal nie.

Intussen herstel die baba goed en word sy geborsvoed. Dokters oorweeg eggokardiografie en hoop om haar binne twee dae te ontslaan.

Heteropagus, algemeen bekend as parasitiese tweeling, kom voor wanneer tweeling-embrio’s in die baarmoeder begin ontwikkel, maar die twee nie ten volle van mekaar skei nie en een embrio oorheersend ontwikkel ten koste van die ander.

