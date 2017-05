Gewilde drankie herroep toe dit blyk bottels bevat 77% alkohol, nie 40% nie

Bottels van die gewilde jenewer Bombay Sapphire is landwyd in Kanada herroep nadat dit aan die lig gekom het dit bevat amper twee keer soveel alkohol as wat dit moet.

Die provinsie Ontario was die eerste wat dié jenewer van sy rakke afgehaal het nadat kwaliteitsbeheer toegepas en bevind is alles is nie pluis nie, berig CBC News.

Die Bacardi-groep, waarvan Bombay Sapphire deel is, het in ’n verklaring gesê omtrent ’n duisend bottels word hierdeur geraak.

Die fout het blykbaar ingesluip toe sekere bottles weer in die produksielyn beland terwyl hulle botteleringstenks geruil het.

Die Kanadese agentskap vir voedselinspektering het gesê niemand is nog as siek aangemeld weens die drank nie.

Diegene wat van die geaffekteerde bottels gekoop het, kan dit omruil en hul geld terugkry. Bacardi het mense sterk aangeraai om nie daarvan te drink nie.

Dit is die tweede soortgelyke skandaal in Kanada binne twee maande, berig die BBC.

In Maart is bottels Georgian Bay-wodka van die rakke afgehaal nadat inspekteurs bevind het dit bevat 81-persent-alkohol, pleks van die geadverteerde 40 persent.

Bronne: CBC News, BBC