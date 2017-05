Gesellin maak duisende rande, sonder woepsie-wapsie

’n Student (19) verdien maandeliks duisende rande deur om bloot saam met vreemdelinge te gaan uiteet.

Rose Clifford van Engeland verdien meer as R120 000 per jaar en spaar solank vir ’n huis. Rose het op ’n maatsoekwebtuiste geregistreer om vir haar luukse leefstyl as student te betaal.

Die mans met wie sy saans uitgaan, betaal nie net vir haar geselskap nie; ook vir haar vervoer en kos.

Rose se kliënte is meestal bo 50 jaar oud en direkteure van maatskappye, vertel sy.

“Ons raak glad nie aan mekaar nie – die meeste van hierdie mans soek net geselskap vir die aand.”

Rose kry ook gereeld geskenke van die mans en het ’n groot versameling ontwerperskoene en -handsakke. Sy hou vol daar is geen seksuele verwagtings van hierdie mans wanneer sy instem om saam hulle te gaan uiteet nie.

“Ek het ’n baie streng reël wat met elke afspraak geld: Ons mag glad nie aan mekaar raak nie. Die verste wat ek sal gaan, is om die man ’n drukkie te gee,” vertel sy.

Op haar eerste afspraak het die man nagenoeg R1 400 vir die blondekop se geselskap betaal. Hulle is na ’n restaurant in Londen vir aandete en sowat twee uur later het hulle mekaar gegroet.

“Ek was nog altyd baie eerlik met my vriende en familie oor waar ek die geld kry. Hulle ondersteun my geweldig. Ek laat weet hulle altyd waar ek is en dat ek veilig is.”

Rose sê voor sy instem om saam met ’n man op ’n afspraak te gaan, sal sy eers seker maak sy aanbod is aanloklik. Sy wil nie haar tyd mors nie.

Haar minimum vir die aand is sowat R1 300. Sy het al meer as R5 000 gekry vir een aand se geselskap.

Bronne: New York Post; Mail Online