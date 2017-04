Gemorskosverslaafde man verloor meer as 100 kg – so het hy gemaak

Dit het begin toe ’n buurvrou vir hom ’n XXXXXXG-T-hemp koop. Dit het nie gepas nie.

Op 16 jaar oud moes Dylan Condron van Waterford in Ierland op ’n maatskaplike toelaag oorleef. Hy het aan South West News Service (SWNS) gesê hy het eintlik net by die huis rondgesit en niks gedoen buiten eet nie.

“Ek het my met kos vertroos. Dit was soos ’n kringloop – ek het geëet, gewig aangesit en nog geëet.

“Ek het gedurig tjips en brood geëet. Ek het aandete geëet en dan weer ’n toebroodjie voor ek gaan slaap. Saans het ek twee roosterbroodjies geëet en vir ontbyt ’n voet lange rolletjie met braaihoender op.

“Ek het heeltyd in my kamer gebly, want ek was bang vir wat mense van my sou dink. Diep in my binneste het ek geweet ek is aan die doodgaan.”

Op 19 jaar oud het hy 203 kg geweeg, maar sake het in 2014 verander toe ’n buurvrou vir hom ’n blou T-hemp koop en dit nie pas nie.

“Ná haar vakansie het my buurvrou vir my ’n T-hemp saamgebring. Ek het daarna gekyk. Dit was ses-XG, maar het steeds styf aan my gesit. Dit was die laaste strooi wat die kameel se rug gebreek het,” sê Dylan.

“Ek het destyds gedink: ‘Liewe hemel, dit is te veel. Ek raak by die dag groter.’ ”

Dis toe dat Dylan na ’n proteïenryke dieet oorslaan en ’n “grotman”-gimprogram begin volg. Binne twee jaar het hy nou al amper die helfte van sy oorspronklike gewig afgeskud.

“Dit het stadig begin, en so ook my nuwe eetgewoontes. Met my gesin se steun het ek met die oefening en nuwe kosprogram volgehou. Dit het begin werk, en ek kon ’n verandering sien,” sê Dylan op sy GoFundMe -blad.

Nou het Dylan liefde gevind en werk hy as ’n sjef by die Number 9-restaurant in Waterford. Later vanjaar wil hy met ’n kollegekursus in kookkuns begin.

Hy hou sy XXXXXXG-hemp in sy slaapkamer as ’n herinnering aan hoe ver hy gevorder het.

“Dis iets wat my op koers hou,” het hy aan SWNS gesê. “Wanneer ek ’n slegte dag beleef, kyk ek daarna en sê vir myself dis hoekom ek dit doen.”

Dylan het die blad begin om geld in te samel sodat hy die oortollige vel kan laat verwyder.

“My lewe het verander, maar iets taamlik groot herinner my aan hoe ek eers gelyk het – baie oortollige vel. Dit beïnvloed regtig my selfvertroue.”

Die operasie sal R141 456 kos. Hy sê wanneer alles agter die rug is, wil hy graag vir ander mense ’n inspirasie wees.

“Ek wil ander kan help en inspireer wat swaar en skaam is om elke dag uit hul huis te gaan. Ek wil vir mense kan sê dit is moontlik om te verander.

“Ek sal baie dankbaar wees teenoor almal wat my kan help om my verslankingsreis te voltooi.”

Bronne: SWNS, Viral Thread