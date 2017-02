Gebore op 24 weke met voetjies so groot soos ’n muntstuk – kyk hoe lyk sy nou!

Toe Francesca vroeg gebore is, net twee dae ná die 24-weke-aborsieperk, was sy so klein, haar voetjies was so groot soos ’n muntstuk.

Dokters het vir Victoria Bradley gesê ’n moontlikheid bestaan dat haar dogter, Francesca Bradley-Curran, sou sterf ná haar geboorte in April verlede jaar. Sy het net 600 g geweeg.

Volgens die 37-jarige werker by ’n behuisingsgenootskap het verpleegsters haar selfs aandenkings gegee van afdrukke van haar baba se hande en voete, want niemand het verwag sy sou bly leef nie.

Maar die nege maande oue wonderkleintjie, wat opgedaag het nadat Victoria gehoor het sy sou nooit kon kinders hê nie, is perdfris ná 15 bloedoortappings. Sy weeg ’n gesonde 6,8 kg.

“Ná Francesca se geboorte het die verpleegsters vir my ’n aandenkingsboksie gegee wat hulle saamstel vir babas wat by geboorte sterf,” het Victoria, van Fazakerley, naby Liverpool, vertel. “Hulle het vir my foto’s van haar handjies en voetjies geneem.”

“Ek het ’n foto van haar voetafdruk langs ’n pennie gehou om aan te toon hoe klein sy was. Ek het haar 3½ uur ná geboorte gesien. Sy het soos ’n 3D-skandering gelyk.

“Ek het gedink sy lyk nog soos ’n fetus. Haar vel was deurskynend en sy het nie wimpers of wenkbroue gehad nie. Haar ogies was nog nie oop nie.

“Sy was so verskriklik klein en siek. Hulle het gesê ons moet dinge uur vir uur neem met haar en hulle glo nie sy sal oorleef nie. Haar bloed was deurtrek van infeksies.”

Francesca was, verbasend genoeg, ’n wonderwerk selfs nog voor sy gebore is, want daar is voorheen aan Victoria gesê daar is probleme met haar eierstokke, dus sal sy nie kinders kan hê nie.

Sy en Paul Curran (46), haar maat en ’n staatsamptenaar, wat ’n 17-jarige dogter, Rebecca, het, was oorstelp van vreugde toe hulle uitvind sy is swanger.

Maar Victoria het toe sy 24 maande swanger was, pyn in haar rug en maag ervaar en is op 22 April verlede jaar na die Liverpool Women’s Hospital geneem, was sy gehoor het sy is in kraam.

Enkele ure later, op 3 April, is Francesca natuurlik gebore – net twee dae ná die 24-weke-aborsieperk.

Later is aan Victoria vertel indien haar dogter net twee dae vroeër gebore is, sou dit selfs meer onseker wees of sy sou oorleef, want die dokters sou nie probeer om haar te red nie.

“Hulle het Francesca dadelik ná haar geboorte aan ’n masjien gekoppel,” onthou Victoria. “Ek onthou die kamer was vol mense; daar was ongeveer 15 dokters en verpleegsters wat almal aan haar gewerk het.

“Hulle het net ’n vinger gebruik om haar by te bring, want sy was so klein. Elf minute het verbygegaan voor sy begin asemhaal het. Die onsekerheid oor of sy gaan oorleef of nie, was ’n marteling.

Dis ongelooflik, maar die kleine Francesca het 15 bloedoortappings ondergaan, en ook lasersnykunde aan haar oë, sowel as ’n stryd teen breinvliesontsteking, septisemie, sepsis, haar longe het twee keer platgeval en sy het nierprobleme in haar eerste twee weke gehad.

Victoria het vier weke later haar dodelik siek dogtertjie se muntstukgrootte hand- en voetafdrukke op haar pols laat tatoeëer as simbool van haar klein wonderwerkie.

“Sy het elke dag sterker geword, maar dan gebeur daar weer iets anders. Ná agt weke is sy uit haar broeikas. Die dokters kon nie glo sy lewe nog nie.

“Sy is ná 17 weke uit die hospitaal ontslaan – hulle het gesê sy is ’n wonderwerk.

“Ek was so senuweeagtig om alleen vir haar te sorg. Terwyl ons weggery het, het ek gedink ‘Maak gou! Hardloop!’ Ek wou graag hê ons moet daar uitkom. Teen die pas waarteen dinge gebeur het, het ek gedink sy sou vyf wees teen die tyd dat sy ontslaan word.”

Francesca het ook op 10 weke laser-oogchirurgie ondergaan ná retinopatie – ’n toestand waar die retinas in vroeggebore babas se oë kan losraak. Dit kan blindheid veroorsaak.

Noudat die kleintjie heeltemal vry is van lewensondersteunende medikasie, drade en suurstof, sê Victoria dis moeilik om te dink haar vegtertjie was so klein en siek by geboorte.

Victoria het opgemerk: “Sy’s ’n vreugde, sy’s so vrolik. En sy’s ook astrant. Sy het gedurig haar suurstofdrade uitgetrek.

“Dis heerlik om haar eindelik by die huis te hê. Ek het nie gedink sy sou hier wees nie. Dis vreesaanjaend om te dink indien sy net twee dae vroeër was, hulle haar nie sou probeer red het nie.”

