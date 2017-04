Frankryk geruk deur nog ’n moontlike terreuraanval

Die Champs Élysées in Parys, Frankryk, is Donderdagaand gesluit nadat ’n skietery in dié ikoniese straat uitgebreek het.

Een polisieman is dood en twee gewond in dié aanval.

Pres. François Hollande sê die voorval is “in die aard van ’n terreurdaad”.

Donderdagaand ongeveer negeuur het ’n 39-jarige man ’n polisievoertuig genader en met ’n masjiengeweer op die insittendes losgebrand. Een van die polisiemanne het op die toneel gesterf. Volgens The Guardian het die aanvaller ook twee ander polisiebeamptes wat langs die sypaadjie gestaan het, gewond.

Die aanvaller is kort daarna deur veiligheidsmagte doodgeskiet.

Die Islamitiese Staat (IS) het verantwoordelikheid vir die aanval aanvaar en die aanvaller as een van hul lede geïdentifiseer. Daar is egter nog geen bewyse om die bewering te bevestig nie.

Volgens plaaslike bronne het die aanvaller reeds vroeër op die polisie se radar verskyn, maar dit is nie verder ondersoek nie. Hy staan glo bekend as Abu Yousif en is van België afkomstig.

Hy het glo 16 jaar gelede, nadat hy in hegtenis geneem is na afloop van ’n jaagtog, ook op polisiebeamptes losgebrand. Tydens ondervraging het hy een van die polisiebeamptes se wapen in die hande gekry en vyf skote afgevuur. Die polisiebeampte het oorleef, maar Abu sou jare in die tronk deurbring vir die aanval.

Dié aanval kom kort voor die aanvang van die eerste ronde van die Franse verkiesing. Twee mans is Dinsdag deur die polisie in hegtenis geneem. Hulle het luidens berigte planne beraam om die verkiesing met ’n grootskaalse aanval te ontwrig.

Volgens CNN kan Donderdag se aanval ’n groot impak op die Franse verkiesing hê. Dit speel reg in die hande van die verregse kandidaat Marine Le Pen wat krities is oor die land se immigrasiebeleid en gereeld daarop aandring dat nasionale veiligheid opgeskerp word.

Donald Trump, president van die VSA, het die aanval veroordeel en gesê: “Dit lyk na nog ’n terreuraanval. Dit hou net nooit op nie. Ons moet meer waaksaam wees; ek sê dit al lankal.”

The Guardian, BBC, CNN.