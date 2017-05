Famile van slagoffer verstom veroordeelde moordenaar se familie met ongelooflike gebaar

Toe hy uitvind hulle bring sy dogter en kleindogter om hom te sien voor hy sterf en dat my ma en pa die kaartjies gekoop het, het hy op sy prokureur se skouer gehuil, vertel Kayla Greenwood.

Sy is die dogter van Michael Greenwood wat aan die hand van Kenneth gesterf het. Die veroordeelde moordenaar het Donderdag ’n dodelike inspuiting in Arkansas gekry nadat hy skuldig bevind is aan drie moorde.

Hoewel die Greenwood-familie nie verlede week saam met sy familie by hom toegelaat is nie, het hulle vir hom ’n briefie gestuur: “Ek het hom vertel dat ons hom vergewe,” het Kayla vertel.

Toe hulle ’n paar weke gelede uitvind Kenneth het ’n dogter met die naam Jasmine wat hy sewentien jaar gelede gesien het en ’n kleindogter wat hy nooit ontmoet het nie, het die Greenwood-familie besluit om vir hulle vliegkaartjies uit Washington na Arkansas te koop.

Hulle het ’n dag voor die doodstraf Donderdagoggend voltrek is, in Little Rock opgedaag en die Greenwoord-familie was op die lughawe om hulle na die tronk toe te neem.

Hulle het jare lank al gepleit vir genade, maar die familie van ’n ander slagoffer van Williams, Cecil Boren, het vasgeskop dat hy die doodstraf moet kry. Hy kon sy dogter en kleindogter Woensdag groet.

Hy het twintig keer geruk, terwyl die gif deur sy are gebruis het, vertel ooggetuies. Die 38-jarige Kenneth is die vierde gevangene in Arkansa wat binne agt dae terreggestel is voordat die middel wat hulle gebruik die vervaldatum teen die einde van April bereik.

In 1998 is Williams lewenslank sonder parool tronk toe gestuur nadat hy Dominique Hurd doodgeskiet het en amper sy vriend Peter Robertson ook vermoor het.

’n Jaar later het hy ontsnap uit die tronk in Varner.

Williams het daarin geslaag om die wagte te ontduik deur weg te kruip in ’n vat vol varkkos wat van die tronkkombuis na ‘n voerplek aangery het.

Hy het langs ’n boomlyn uitgespring en ontsnap, dingsbaai gery en toe langs ‘n boomlyn geslaap om te ontsnap.

Net ‘n paar kilometer van die gevangenis, en nog steeds in Varner, het hy in Cecil Boren vasgeloop wat besig was om in sy tuin te werk.

Hy het Cecil doodgeskiet en sy gewere en motor gesteel. Dit was tydens ’n jagtog van die polisie toe sy motor in Michael Greenwood se motor geploeg het. In 2000 is hy ter dood veroordeel vir moord op Cecil.

“Wie is ons om nie te kon vergewe nie?” vra Kayla Greenwood en haar ma Stacey in die e-pos wat hulle vir hom gestuur het.

“Jasmine het gesê dat toe die bewaarder vir hom die e-pos lees, het hy in trane uitgebars.

