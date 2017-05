Facebook maak GROOT aankondiging ná talle hul selfdood op Facebook Live deel

Marck Zuckerberg het Woensdag aangekondig meer mense sal voortaan Facebook Live monitor.

Die stap volg nadat hy verlede maand aangekondig het dat daar planne is om regstreekse selfdood-voorkomingsfunksies vir Facebook Live in werking te stel.

“Die afgelope paar weke het ons mense gesien wat mekaar en ander seermaak op Facebook – óf regstreeks óf in ’n video wat later opgelaai is. Dit is hartverskeurend en ek het nagedink hoe ons iets prakties vir ons gemeenskap kan doen,” het hy gesê.

Hy het ook aangedui dis belangrik dat vinnig opgetree word om ’n veilige gemeenskap te bou. Daarom werk hy en die Facebook-span daaraan om dit makliker te maak om skadelike video’s te aan te meld sodat vinniger ingegryp kan word. Daardeur kan hulle óf hulp aan iemand verleen óf ’n video verwyder waar nodig.

Mark sê benewens die 4 500 mense reeds in diens wat plasings monitor, sal nog 3 000 deur die loop van die jaar oral ter wêreld aangestel word. Die uitgebreide span sal konsentreer op die miljoene verslae en aanmeldings wat hulle weekliks ontvang en die proses versnel.



Is hierdie manier van selfdood dalk die ergste vorm van wraak? https://t.co/TbVEaUzcTd — Huisgenoot (@huisgenoot) April 27, 2017

“Hierdie monitors sal ons ook beter help raak wat die verwydering betref van goed wat ons nie op Facebook toelaat nie, soos haatspraak en kinderuitbuiting.”

Hy sê Facebook sal steeds saam met plaaslike gemeenskapsgroepe en wetstoepassers werk wat die beste daartoe in staat is om mense te help wanneer hulle hulself wil seermaak of iemand hulle in gevaar stel.

Mark sê Facebook gaan dit makliker maak om probleme aan te meld. Daardeur gaan die monitors gouer kan vasstel watter plasings Facebook se gemeenskapstandaarde oortree en ook die nodige owerhede ooreenkomstig kan inlig.

“Dis belangrik. Pas verlede week het ons ’n boodskap gekry dat iemand op (Facebook) Live selfdood oorweeg. Ons het onmiddellik wetstoepassers in kennis gestel en hulle het gekeer dat hy homself beseer.

“Ons was nie so gelukkig in ander gevalle nie.

“Niemand moet in die eerste plek in hierdie situasie geplaas word nie, maar as dit sou gebeur, moet ons ’n veilige gemeenskap bou wat hulle kan help.”

Selfdood op Facebook en Facebook Live

Op 30 Desember 2016 hang die 12-jarige Katelyn Davis haar in die voortuin na beweringe dat haar stiefpa haar mishandel.

In Januarie vanjaar het ’n 14-jarige meisie, Nakia Vevant, haarself in haar pleegouers se huis opgehang.

’n Aspirant-akteur, Freddy Jay Bowdy (33), skiet homself in ’n motor in Los Angeles en ’n jong Turk het na sy mislukte verhouding gesê “Niemand het my geglo toe ek gesê het ek gaan myself dood maak nie. So, kyk hier.”



El actor Frederick Jay Bowdy se suicida en directo en Facebook https://t.co/zUbsYv3YBI vía @as_tikitakas — miguel (@enlenguadegato) February 23, 2017

Facebook het verlede maand aangekondig dat daar planne is om regstreekse selfdood-voorkomingsfunksies vir Facebook Live in werking te stel.

“Ons het baie werk wat voorlê en ons sal aanhou om alles binne ons vermoë te doen om sulke tragedies te verhoed,” het Marc Zuckerberg gesê.