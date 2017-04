Evangeliese Christen-porno-ster verklaar: ‘God is koel daarmee’

“Ek het steeds ’n gewone lewe buite en wanneer ek die kans kry, gaan ek kerk toe met ’n Bybel in my hand.”

Die Brasiliaanse porno-ster Kamilla Werneck het internetgebruikers wêreldwyd geskok toe sy verklaar sy is ’n evangeliese Christen en God gee nie om oor die werk wat sy doen nie.

In ’n onderhoud met Pornolandia, ’n gewilde aanlyn tydskrifprogram met ’n X-gradering, het die aanbieder, Nicole Puzzi, gevra hoe Kamilla haar werk ervaar, want mense glo porno-aktrises kan nie evangelies of godsdienstig wees nie.

Kamilla antwoord: “Mense is baie veroordelend. Hulle probeer jou laat ooreenkom met die manier hoe húlle dink ’n evangelis moet wees omdat die samelewing so sê. Maar ek stem nie daarmee saam nie.

“Ek dink God sien in ons hart in. Hy beoordeel die goeie en slegte goed wat jy doen en ek doen goed vir baie mense. Ek is ’n goeie mens in my hart en dit is wat saak maak.”

Kamilla voeg by sy het in ’n streng Christenhuis grootgeword en dit is waar sy haar godsdienswortels gekry het.

Die program sluit af met ’n ontkleedans deur Kamilla met verskeie wapens soos ’n vuurwapen en ’n mes insluit.

Die 25-jarige sê sy het haar man ná ’n huwelik van drie jaar vir ’n vrou gelos. Haar familie stem nie daarmee saam nie en is baie kwaad vir haar, want hulle is Christene en nie voorstanders van homoseksualiteit nie. Hulle het ook nie van haar huidige werk geweet nie.

Sy sê sy is om familieredes op 15 uit die huis uit, maar wil nie uitwei nie.

Die porno-ster praat oor hoe sy in die volwassevermaakbedryf beland het.

“As kind wou ek eendag ’n ballerina word. Maar ek het as tiener uitgevind ek hou van seks, veral wanneer mense toekyk. Een Oujaarsaand het ek in ’n tent gevry met ’n ou wat ek pas ontmoet het en die mense buite kon sien wat binne aangaan vanweë die skadu’s wat van ’n lig agter die tent gegooi is. Dit het my baie opgewonde gemaak en geprikkel om te weet hulle kyk wat ons doen.”

Sy het vir die onderhoudvoerder gesê sy het dit nooit oorweeg om ’n rolprent met ’n X-gradering te maak nie – tot een van haar vriendinne haar genooi het om ’n gewaagde seksvertoning saam met haar uit te voer.

“Drie maande later is ek genooi om in ’n rolprent met ’n X-gradering op te tree. Ek was nuuskierig oor wat dit behels. Toe besluit ek om die aanbod te aanvaar. Ek hou van my werk en ek wil hê mense moet waardeer en respekteer wat ek doen.

“Dit is ’n werk waarmee ek goeie geld verdien en ek is suksesvol,” sluit sy af.