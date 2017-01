En die nuwe Mejuffrou Heelal is . . .

Iris Mittenaere, ‘n 24-jarige tandheelkunde student van Frankryk, het die afgelope naweek die res van die wêreld se mooistes uitgestof om as Mejuffrou Heelal gekroon te word.

Iris, wat uit die noorde van Frankryk kom, het agterna vertel sy beskou haar titel as “iets wat mense kan help en waarmee sy mense kan verstaan”.



A photo posted by Iris Mittenaere (@missuniverse) on Jan 29, 2017 at 11:28pm PST

Iris wil glo veral vir mondhigiëne en -sorg die wêreldoor baklei.

Raquel Pelissier van Haiti en die Colombiaanse Andrea Tovar is as eerste en tweede prinsesse aangewys. Die res van die top deelnemers het van Kenia, Indonesië, Meksiko, Peru, Panama, die Fillipyne, Kanada, Brasillië, Thailand en Amerika gekom.

Suid-Afrika se deelnemer, Ntando Kunene, het ongelukkig nie daarin geslaag om deur te dring na die top 13 nie. “Suid-Afrika en die res van die wêreld, dankie vir jul ongelooflike ondersteuning en entoesiasme,” het sy op Instagram geskryf.

“Ek waardeer dit. Na sovele jare is hierdie die einde van my loopbaan as skoonheidskoningin. Ek tree nou af,” het sy geskerts.



A photo posted by Ntandoyenkosi (@kunene_ntando) on Jan 29, 2017 at 11:35pm PST

Ntando se kamermaat, Mary Were van Kenia, het daarin geslaag om die top ses te haal.

Die glansgeleentheid is vanjaar by die Mall of Asia-arena in Manila in die Filipyne aangebied. Die aanbieder, Steve Harvey, het gegrap dat hy darem vanjaar die wenner reg aangekondig het, nadat hy verlede jaar die glips gemaak het en verkeerde vrou as wenner aangekondig het.

Bronne: Instagram, CNN.