Elf voorspellings en voorbodes wat waar geword het — van 9/11 tot die Titanic-tragedie!

Of jy dit nou as spesiale insig, heldersiendheid of blote toeval beskou, talle voorspellings, voorbodes en voortekens was al verstommend in die kol. Hier is ’n paar.

1. 9/11

Bonnie McEneaney vertel in Messages: Signs, Visits, and Premonitions from Loved Ones Lost on 9/11 watter sterk voorgevoel haar man, Eamon, gehad het dat hy in die aanval op die World Trade Center (WTC) sou sterf. Op pad werk toe daardie dag het hy ’n gewaarwording van hoogtevrees gehad.

Maar lank voor dit het hy dikwels gesê hy twyfel of hy langer as 2001 sou leef. En hy het eenkeer tydens ’n familiereünie heeltyd gesels oor die moontlikheid van ’n aanval op die WTC-wolkekrabbers en hoe hulle moontlik ontruim kon word.

2. Ingenieur voorspel selfone baie ver vooruit

In 1900 het die Amerikaanse siviele ingenieur John Watkins vertel hoe die wêreld ’n eeu later sou lyk. Hy was in die kol oor twee groot mylpale.

Hy het geskryf koordlose telefoonnetwerke sou oor die wêreld strek – en vandag is selfone die norm. “ ’n Man in die middel van die Atlantiese Oseaan sal met sy vrou in haar sitkamer in Chicago kan gesels.”

John het ook gesê foto’s sou vinnig oor groot afstande gestuur kon word, en met digitale kleurfotografie is dit nou moontlik. As oorlog byvoorbeeld in China uitbreek, het hy bespiegel, sou ’n mens binne ’n uur kiekies daarvan in Amerikaanse koerante kon sien . . . in al die kleure van die natuur.

Nie sleg nie, veral as jy in ag neem in John se tyd sou dit ’n week duur voor jy ’n foto van ’n gebeurtenis aan die ander kant van die aardbol in koerante sou sien.

3. Tieraanval op goëlaarsterre

The Simpsons se draaiboekskrywers het seker nooit kon dink die galgehumor in een van hul episodes sou eindelik werklik gebeur nie. Twee dieretemmers genaamd Gunter en Ernst, karikature van die goël-en-vermaakduo Siegfried en Roy, is in ’n 1993-Simpsons-storielyn deur hul eie tier aangeval.

Jare later, gedurende ’n vertoning by die Mirage-oord op die Las Vegas Strip, het ’n wit tier genaamd Montecore Roy aan die nek beetgekry. Hy het die aanval oorleef, maar sy herstel en rehabilitasie sou jare duur.

4. Back to the Future II en hedendaagse tegnologie

Hommeltuie kompleet soos vandag s’n het oral in die 1989-trefferfliek met Michael J. Fox en Christopher Lloyd rondgezoem. In een toneel word die fiktiewe tuie boonop ingespan om beeldmateriaal vir nuusdienste vas te vang, nes deesdae gebeur.

Die draaiboekskrywers het ook raakgevat wat koordlose toestelle vir elektroniese betalings, slimfone en elektroniese vingerafdrukherkenning betref.

5. Video op aanvraag

Ook omtrent daai tyd, in 1987, het die Amerikaanse skrywer en historikus Roger Ebert voorspel: “Ons sal hoëdefinisie-wyeskerm-TV’s hê en bestelsisteme waar jy met die druk van ’n knoppie die fliek van jou keuse kan kry wanneer ook al jy dit wil hê.”

Hoesit, Showmax, Netflix, Google Play?

6. Poltergeist: Was dit net toeval?

In die klassieke bangmaakfliek Poltergeist, met Steven Spielberg as mededraaiboekskrywer en vervaardiger, maak een bepaalde element baie mense kriewelrig. Die karakter Robbie, die seun van die Freeling-gesin, het ’n plakkaat bo sy bed wat 1988 se groot Super Bowl-voetbaldag adverteer. Die fliek is wel eers in 1982 uitgereik.

Heather O’Rourke, wat Robbie se sussie speel, het op die einste Super Bowl-dag in 1988 dodelik siek sou raak. Sy is per helikopter na ’n kinderhospitaal in San Diego gehaas, waar die Super Bowl-eindstryd daardie jaar plaasgevind het, maar die dokters kon haar nie red nie.

7. Sharon Tate voorsien grudood

Die aktrise, destyds die vrou van die regisseur Roman Polanski, het ’n paar maande voor haar dood ’n ontstellende voorbode gehad. Tydens ’n hallusinasie het sy haar lewelose liggaam in haar en Roman se woning in Los Angeles sien lê, en in 1969 het lede van die sogenaamde “Manson Family” die hoogswanger Sharon doodgesteek.

Die Manson Family was volgelinge van die diaboliese kultusfiguur Charles Manson, wat steeds agter tralies is vir sy grudade.

8. Eerste atoombom-aanval

HG Wells het in sy boek The World Set Free (1913) die eerste kernaanval voorspel. Wetenskaplikes het daardie tyd vermoed groot energie sou deur sulke tegnologie vrygestel kon word, maar hulle was nie seker hoe nie.

Wells was die eerste een wat die kettingreaksie wat deur kernfusie voortgebring kon word in die vooruitsig gestel het. Meer as drie dekades later sou die Hirosjima- en Nagasaki-bomaanval sy idees grootliks bevestig.

9. Verne en die maalanding

Jules Verne, “die vader van wetenskapsfiksie”, het onder meer duikbote aangedryf deur elektriese energie voorsien. Die Amerikaanse duikboot USS Nautilus is na die futuristiese duikboot in sy boek Twenty Thousand Leagues Under the Sea genoem.

En hy het die maanlanding voorspel . . . meer as ’n eeu voor dit plaasgevind het.

10. Die “Titan” en die Titanic

Die ywerige kortverhaalskrywer Morgan Robertson het in 1898 ’n novelle getiteld Futility, or the Wreck of the Titan die lig laat sien. Dit handel oor hoe die wêreld se grootste skip sink nadat dit ’n ysberg getref het.

Behalwe vir die baie eenderse naam, groottekwessie en die oorsaak van die ramp, was daar nog ’n rits ander vreemde ooreenkomste tussen Morgan se fiktiewe kolos en die Titanic, wat 14 jaar later sou sink. Laasgenoemde het byvoorbeeld eweneens in die Noord-Atlantiese Oseaan gesink, die twee reuse was amper dieselfde aantal meter lank, hul topspoed in knope was bykans dieselfde en by albei was daar ’n noodlottige gebrek aan reddingsbote.

11. Abraham Lincoln-sluipmoord

Die Amerikaanse president het meer as een voorbode oor sy dood in 1865 gehad. ’n Paar dae voor sy skietdood het hy sy lyfwag vertel hoe homself in ’n droom sien loop het na die Withuis, waar hy bewoë mense en ’n liggaam omring deur soldate teëgekom het. Toe hy een van hulle vra wie daar lê, het die soldaat in die droom geantwoord dis die president wat pas in ’n sluipaanval omgekom het.

