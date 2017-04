‘Ek het geweet O.J. Simpson het moord gepleeg’ – Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner beweer sy en haar eks-vrou Kris Jenner het altwee geweet O.J. Simpson was skuldig aan moord.

Die 69-jarige gewese Amerikaanse voetbalster en akteur is na ’n uitgerekte hofsaak onskuldig bevind aan die moord op sy eks-vrou Nicole Brown Simpson en haar vriend, Ron Goldman. Kris se eerste man, Robert Kardashian, was deel van O.J. se verdedigingspan.

A post shared by Oj Simpson (@oj.simpson_) on May 16, 2016 at 4:25pm PDT

O.J. was weer onlangs weer hoofnuus danksy programme soos The People v O.J. Simpson: American Crime Story.

Caitlyn het dié bewering gemaak toe sy Woensdag om haar opinie oor die saak gevra is tydens ’n onderhoud met Andy Cohen.

“Ek weet hy het dit gedoen,” het sy gesê.

“Daar was drie mense op die misdaadtoneel. DNS-getuienis, drie mense op die misdaadtoneel. Kies ’n moordenaar. Hoe moeilik kan dit wees?”

Kris was van 1978 tot 1991 met Robert getroud waarna sy met Caitlyn, destyds bekend as Bruce Jenner, laat in 1991 getrou het. Die O.J.-hofsaak het in 1994 begin. Volgens Caitlyn was Kris baie seker aan wie se kant sy was.

“Kris was aan my kant,” het Caitlyn bygevoeg.

In The People v O.J. Simpson, is Robert deur David Schwimmer vertolk. Robert se onsekerheid rondom die die saak het ’n spilpunt in die reeks geword.

Ná ’n siviele saak in 1997 is O.J. verantwoordelik gevind vir die onregmatige dood en aanranding van Goldman, asook aanranding van sy eks-vrou.

Nicole Simpson and Ron Goldman the two victims that where found dead at oj Simpsons house -12, 1994 A post shared by Oj Simpson (@oj.simpson_) on May 16, 2016 at 4:16pm PDT

Volgens Caitlyn het Robert na afloop van die saak aan haar beduie dat hy reeds van meet af aan bedenkinge oor O.J. se onskuld gehad het.

“In die boek verwys ek net een keer na die tweede saak (1997 se siviele saak) en die hele ding was verby. Robert het vir my gesê hy sou oukei gewees het as hulle hom (O.J.) met die eerste hofsaak vasgetrap het,” het sy gesê.

“Dit is die enigste ding wat hy ooit gesê het en dis die naaste waaraan hy ooit sal kom, hy sal nooit sê hy het dit regtig gedoen nie. Robert was tydens die eerste hofsaak die ou wat hom gehelp het om met moord weg te kom en hy’s deur almal vernietig. En ek voel baie jammer vir hom.”

Meer oor O.J. Simpson

Orenthal James “O.J.” Simpson (gebore 9 Julie 1947) is ’n Amerikaanse voetbalster, sportkommentator en akteur. Hy was in ’n stadium een van die top-drie mees-herkenbare gesigte in Noord-Amerika. Hy is ook ’n gewapende rower en ontvoerder.

O.J. was bekend vir sy rolle in The Naked Gun: From the Files of Police Squad (1988), The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991) en The Towering Inferno (1974). Ander minder bekende titels sluit in Goldie and the Boxer (1979) en Detour to Terror (1980)

Hy sou ook die tweede professionele atleet word om Saturday Night Live in 1975 aan te bied.

Hy was van 24 Junie 1967 tot 1979 met Marguerite L. Whitley getroud. Drie kinders is uit die huwelik gebore.

Op 2 Februarie 1985 trou hy met Nicole Brown, maar hulle skei in 1992. Twee kinders het uit hul huwelik voortgespruit.

Comment below were they a beautiful couple!? ❤ ✨ #nicolebrownsimpson #ojsimpson 💖 🌟 💋 A post shared by Love & Respect ❤ (@ourcelebstars) on Apr 20, 2017 at 12:08am PDT

In 1995 word hy vrygespreek van die moord op sy eks-vrou, Nicole Brown-Simpson, en haar vriend, Ronald Goldman, in 1994. Sy advokaat, Johnnie Cochrane, se woorde was die spreekwoordelike spyker in die doodskis vir diegene wat O.J. van moord verdink het. Dit het gegaan oor die bebloede handskoen wat op die toneel gevind is.

“As dit nie pas nie, moet jy hom vryspreek,” het hy gesê. Die linkerhandskoen is by O.J. se vriend, Bundy, gevind. Die regterhandskoen by O.J se huis. En O.J. Simpson se hand het nie in die handskoen gepas nie . . .

In 1997 word hy skuldig bevind aan die onregmatige dood van Nicole en Ronald. Hy word ’n boete van sowat R447 miljoen opgelê.

Dit was egter nie die laaste keer dat O.J. aan die skadukant van die gereg sou beweeg nie. In 2007 word hy in Las Vegas, Nevada in hegtenis geneem op aanklagte van gewapende roof en ontvoering. Hy word in 2008 tot 33 jaar gevangenisstraf opgelê waarvan hy minstens nege jaar moet uitdien alvorens hy vir parool oorweeg kan word.

O.J. is ook die man wat na bewering sou sê: “Ek het net een geveg in my grootmenslewe gehad. Dit was die bekende ’89-geveg met (Nicole Brown) waartydens sy erken het sy het die geveg inisieer.”

Bykomende bron: Cover Media