Duisende eis Facebook-baas se kop – om dié redes

Altesaam 1 500 aandeelhouers by Facebook eis dat Mark Zuckerberg as voorsitter van die maatskappy se direksie uittree.

SumofUs.org vra Mark (32) moet uittree, want hulle meen hy het te veel invloed op die maatskappy.

Altesaam 330 000 mense, onder wie 1 500 aandeelhouers, het ’n petisie deur die webtuiste onderteken. Dit kom nadat Mark die uitreiking van die openbare maatskappy se klas C-aandele gestaak het, wat verseker dat hy volle beheer oor die onderneming se besluite sal behou.

Facebook se aandeleprys het oor die jare van krag tot krag gegaan en ondanks Mark se baanbrekersbetrokkenheid in die maatskappy, voel die aandeelhouers ’n onafhanklike voorsitter moet “oor die uitvoerende hoofde van die maatskappy toesig hou, korporatiewe bestuursgedrag verbeter en ’n aanspreekliker, aandeelhouergesinde agenda stel”.

SumofUs voer verder aan Facebook “word toenemend gekritiseer oor sy waargenome rol in die bevordering van” vals nuus, laat die toespitsing van advertensie-kykslae op grond van ras toe en verskaf inligting aan regeringsagentskappe.

Die petisie vra “openbare aanspreeklikheid rakende die impak op menseregte van Facebook se gebruike”.

Die voorstel kom in die lig van ’n aantal prestasies vir Mark en sy vrou, Priscilla Chan (31). Die egpaar het ’n navorsingsplan van R675 miljoen bekendgemaak wat die Chan Zuckerberg Bio-hub heet. Daarin het hulle 47 van die beste ingenieurs en wetenskaplikes aangestel om die voorkoming en behandeling van menslike siektes na te vors.

Die egpaar het ook onder meer R41,9 miljoen geskenk om gesinne in Palo Alto, Silicone Valley, te help wat uit hul huis gesit is – toevallig nadat hulle vier huise om hul herehuis in Palo Alto gekoop het om te keer dat bure daar intrek.

Maar dit is onwaarskynlik dat Mark, wat sedert 2012 ’n lid van die direksie en steeds die hoofaandeelhouer is, sal uittree. Met ’n kwartaalwins van R48,2 biljoen, meer as dubbel die R24 biljoen wat dit ’n jaar gelede bekendgemaak het.