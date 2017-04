Dramatiese beeldmateriaal wys hoe wilde perde uit bevrore dam gered word

Tien perde het lelik teenspoed opgetel toe hulle Sondag onder ysige omstandighede oor ’n bevrore dam geloop het.

Dit het sowat 65 km wes van Grand Prairie in die noorde van Atlanta in Kanada gebeur.

Die dun yslaag het gebreek en die perde het in die ysige water onder die sneeubedekte yslaag beland. Reddingspanne van verskeie omliggende dorpe is ontbied om die arme diere uit die ys te help red.

Volgens die Edmonton News was hierdie nie net ’n moeilike taak vanweë die gure weer nie; die risiko op beserings vir die reddingspanne was ook hoog.

Dit was boonop nie hondmak-perde wat vasgeval het nie, maar wilde perde (‘bronco’s) wat gewoonlik vir rodeo-doeleindes ingespan word.

Trevor Grant, die hoof van Grande Prairie se streeks-brandweerdiens het dit as een van die moeilikste take waarmee sy span tot nou toe te doene gehad het, beskryf.

Kort voor lank is daar planne beraam om die ongelukkige diere uit die ysige water te red. Kettingsae en ander gereedskap is ingespan om die yslae wat om die perde vasgepak was, weg te werk.

Sewe perde het oorleef. Twee het ongelukkig vanweë uitputting en blootstelling gesterf en ’n derde aan beserings.

Bronne: abcnews.go.com, edmonton.ctvnews.ca