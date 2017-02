Dodelike sneeustorting eis drie van dieselfde gesin se lewens by gewilde oord

Die liggaam van ’n pa, sy twee tienerseuns en hul gids is gevind ná ’n sneeustorting die gewilde Franse ski-oord, Tignes, getref het.

Die sneeustorting, bykans 400 meter breed, word as die ergste een wat die Alpe vanjaar getref het, beskryf.

Nog vier mense word vermis terwyl ’n vyfde persoon behandeling ondergaan nadat hy in die sneeu gevind is.

Sowat 40 mense vorm deel van ’n soekgeselskap na die vermistes. Helikopters en honde word ook ingespan alhoewel daar gegis word dat die vermistes se kans op oorlewing baie skraal is.

Asemrowend en terselfdertyd kan dit net so verradelik wees. Dié foto is vroeër geneem. Dit is ’n gewilde bestemming onder skieërs.

#mountainmemories The view from the Eye of the Needle at the top of Aiguille Percee across the Tignes bowl earlier this week… pic.twitter.com/5peLsu3Mgv

— Tignes (@Tignes_ski) February 3, 2017