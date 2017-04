Dink jy dié meisie is te skraps geklee? Haar gim dink so!

Miljoene vroue dra dit elke dag om te oefen, maar duidelik was ’n kort top te gewaagd vir die gim by die College of Charleston in Amerika.

Sarah Villafañe beweer sy is gevra om die sportgerief te verlaat, want haar kort top, wat sy by ’n swart spanbroek gedra het, bied nie “volledige bedekking” nie.

In ’n plasing op Facebook sń sy sy het die uitrusting vorige kere aangehad, maar dié dag het een van die personeellede gesê sy moet ’n hemp aantrek sodat sy “ten volle bedek” is.

Sy het in elk geval by die deur ingegaan, maar die bestuurder het haar uitgedwing en toe aangevoer dis weens “higiëniese bekommernisse”.

Sarah het op Facebook geskryf: “Ek het die uitrusting gekoop om in te oefen, want dis gemaklik. Wat is die probleem? Hoekom kan ek nie in hierdie uitrusting oefen nie?

“Trek my naeltjie die aandag af van die algemeen 85 persent manlike demografie wat jou gim bedien? Ek is gedwing om te loop. Hoekom? Ek is regtig stomverbaas dat ek pas hieroor uitgeskop is. Vaar beter, College of Charleston.”

Volgens Sarah het die gim op die oog af geen vasgestelde klerereëls nie buiten dat “atletiekdrag” gedra moet word.

Bronne: Mirror, Teen Vogue