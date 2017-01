Die wonderlike rede waarom dié pappa sy dogtertjie op afsprake neem

’n Vroeë aanspraakmaker op Pa van die Jaar is hierdie pappa beslis!

Hierdie blink idee van ’n pa om sy dogtertjie spesiaal te laat voel, is een van die oulikste gebare in ’n lang tyd.

“My man het besluit hy gaan ons dogtertjie een keer peer maand uitneem vir ’n ‘afspraak’ waarvoor sy haar mooi aantrek en dan word sy uitgeneem vir koek en roomys,” het Caitlin Fladager op Facebook gedeel.

“Vanaand het hulle dit vir die eerste keer gedoen,” het sy by foto’s van die lieflike vader-dogter-oomblikke geskryf.

“Hy het haar ’n rok help uitsoek, vir haar ’n handsakkie gekry, die deur vir haar oopgehou en haar soos ’n prinses laat voel. Sy was dol daaroor en was so gelukkig toe hulle tuiskom.

“Sy sal altyd onthou hoe sy behandel behoort te word, want haar pa stel so ’n uitstekende voorbeeld.”

Die fraai Facebook-plasing roer duidelik die hartsnare, want dit het meer as 86 000 reaksies gekry en dis meer as 41 800 keer gedeel.