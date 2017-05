Bejaardes kan hul beendigtheid help versterk deur borrie in te neem, toon ’n nuwe ondersoek.

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Genua meen die verbinding kurkumien in dié spesery het ’n uitwerking op selle wat veroorsaak dat ou dele van been verwyder word voor nuwe groei kan plaasvind. Dié ou dele kan lei tot probleme soos osteoporose en simptome soos krampe, ’n verswakte greep en tandvleis wat terugtrek.

Die navorsers het die bene gemeet in die vingers, kaak en hakskene van mans en vroue met ’n gemiddelde ouderdom van 70 jaar wat almal gesond was, buiten afnemende beendigtheid.

Nadat die deelnemers ses maande lank ’n daaglikse aanvulling van borrie en sojalesitien gedrink het, het hul beendigtheid met sewe persent verbeter. Met die hulp van sojalesitien kon die borrie in die dunderm opgeneem word pleks van in die maag afgebreek word.

Dit is nie die eerste keer dat die helderkleurige spesery se voordele vir bene geloof word nie. In vorige navorsing is ’n verband vasgestel tussen kurkumien en die versterking van beenbou by diere. Stefano Togni, wetenskapswoordvoerder vir die plantnavorsingsonderneming Indena, sê: “Ons (vorige) werk dui daarop dat kurkumien die koers van beenherabsorpsie demp.”

Die kenners beveel aan dat mense borrie in niepoeier-vorm inneem, want dié spesery word nie maklik deur die liggaam opgeneem nie.

Maar borrie is nie al manier om ons bene te versterk nie. ’n Nuwe waarnemingsondersoek oor suiwelinname en beendere, die grootste van sy soort, toon ouer garde kan hul risiko vir osteoporose verminder deur meer jogurt te eet.

“Jogurt bevat volop voedingstowwe wat bevorderlik is vir die bene in ons liggaam; dus is ons bevindings in sommige opsigte nie verbasend nie,” sê die hoofskrywer dr. Eamon Laird. “Die data dui daarop dat verbeterde jogurt-inname ’n strategie kan wees vir die behoud van beengesondheid, maar dit moet met toekomstige navorsing gestaaf word, want dit is op waarneming gegrond.”