Dié man drink daagliks sy eie warm urine – en sê dis gesond

Die afgelope ses jaar drink hy elke oggend sy eie urine.

Dave Murphy (54), van Essex in Engeland, drink nie net die urine nie; hy gebruik dit ook as gesigwasmiddel.

Hy beweer dié gebruik hou gesondheidsvoordele in en moedig mense aan om, soos hy dit noem, “urine-terapie” op die proef te stel.

“Ek het nog nooit so fiks en gesond gevoel soos vandat ek my urine begin drink het nie, en het 50 kg afgeskud,” sê die pa van twee.

“Urine-terapie gaan nie net daaroor om dit te drink nie. Jy kan ook daarmee was en bevog. Dis die beste teenverouderingsproduk – my plooie het verdwyn sedert ek my piepie as vogmiddel begin gebruik het. Jy kan dit selfs gebruik om pyn en skete te verlig en as oogwasmiddel of om jou voete te was.”

Dave het in Mei 2011 sy urine begin drink nadat hy ’n praatjie oor urine-terapie bygewoon het. Hy erken hy was aanvanklik skepties om dit by te woon, maar het gou van deuntjie verander. “Aan die einde van die praatjie het ek en my vriende gevoel ons moet dit probeer!”

Dave, wat ’n 25-jarige dogter en 21-jarige seun het, het die volgende dag sy eerste slukkie geneem.

Hy het dit aanvanklik in die koelkas gebêre om koel te bly en dit met pomelosap gemeng, maar drink dit nou warm en onvermeng.

“Ek het enkele minute ná my eerste glas die voordele gevoel. Ek het hope energie gehad en my opelyf het verbeter. En in die daaropvolgende jaar het ek gewig begin verloor.”

Hy glo ook urine hou ander voordele in, soos dat dit jou geld spaar.

“Ek het nie meer veel geld nodig nie, want met al die piepie wat ek drink, hoef ek nie baie kos te eet nie. Ons hoef eintlik nie so baie te eet as mense nie. Urine kan ons help om ons kos-inname te verminder, want dit bevat alles wat mense nodig het.

“Uriene is ’n kuur vir alles. As mense net hul manier van dink en vooroordele oor hierdie terapie kan verander, sal enigeen by die talle voordele kan baat vind.”