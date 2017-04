Dié kankerlyer se wens was om ‘pragtig te sterf’ – en haar gesin het dit bewaarheid

Die 20-jarige Racine Pregunta se sterwenswens was om “pragtig te sterf”.

En nadat sy haar stryd teen kanker verloor het, het haar ouers gesorg dat haar wens bewaarheid word.

Osteosarkoom, ’n seldsame soort beenkanker, is verlede Oktober by Racine, van die stad Davao in die Filippyne, gediagnoseer.

Haar gesin het probeer geld insamel om vir haar mediese behandeling te betaal, maar die 20-jarige het nie oorleef nie.

In haar laaste dae het sy haar eie begrafnis beplan en vir haar gesin gesê as sy sterf, wil sy “pragtig sterf”.

Sy het alles uitgestippel, van wat op haar kop moet kom en hoe sy begrawe moet word.

Haar suster, Rolyn Pregunta, het op Racine se Facebook-blad geskryf: “Dit was 12 April 2017, voor sy almal ingelig het sy is gereed om te gaan. Sy het hierdie versoeke gehad: ’n Skouerlose wit rok en ’n wit blommeband. Die volgende dag het sy gevra vir iets wat ligpers, blou en kruisementgroen is.

Sy sê haar suster het ook gevra om langs haar oorlede pa ter ruste gelê te word.

“Sy het bygevoeg: ‘As ek sterf, wil ek pragtig sterf’. Sy het gevra Ate Gladys, haar persoonlike grimeerkunstenaar, moet haar grimering doen. Vandag is jou versoek nagekom en al wat ek sien, is jy wat glimlag,” het sy geskryf.

Sy het die boodskap geplaas langs ’n foto van Racine wat pragtig in haar oop kis lê, geklee in die rok wat sy versoek het en met haar grimering keurig deur haar gunsteling-grimeerkunstenaar aangebring.

Rolyn sê haar suster, wat voorheen modelwerk gedoen het, het die versoek gemaak nadat die Filippynse komedie Die Beautiful van 2016 haar “geïnspireer” het.

Die rolprent wentel om ’n transgender-vrou wat sterf terwyl sy by ’n skoonheidskompetisie gekroon word.

Volgens The Mirror is Racine bo-op haar pa begrawe, want dit was te duur om die plot langsaan te koop.

