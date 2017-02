Die groot kwelvraag: gaan die Oroville-damwal hou of nie?

Byna 200 000 mense is teen Maandag reeds inderhaas ontruim nadat een van die grootste damme in Amerika se noodsluis erg weggekalwe is terwyl die watervlakke aansienlik bly styg.

“Daar was geen plan nie – hulle het ons ’n uur gelede kennis gegee,” het ene Joseph Wright Sondagaand aan die plaaslike media gesê.

In verskeie plekke is die vulstasies is gesluit, petrolpompe afgesit en debiet- en kredietkaarte-geriewe werk nie.

Vir baie van die inwoners van die omgewing is hierdie ongelukkig nie ’n unieke ervaring nie. Duisende moes rondom die 1960s, 1980s en 1990s voor katastrofiese vloede vlug.

Soos Gail Agrifoglio (67), ’n afgetreke vurkhyser-operateur. Sy het dié keer bloot net ’n paar kussings en ’n paar stukkies skoon klere ingepak vir haar ontruiming na Fairfield want sy verwag om binne ’n dag weer na haar huis terug te keer.

“Ek kry eintlik so die kans om weer van my familie te sien,” het sy geskerts. Sy’s ook nie bekommerd oor enige moontlike verlies wat sy mag ly nie.

“As dit gaan, dan gaan dit. Dit kan vervang word, mense nie . . .”

Swaar reën en sneeustorms bring wel verligting na meer as vyf jaar se intense droogte, maar terselfdertyd jaag dit die watervlakke teen ’n ongenadige spoed op.

Kyk hoe laag was die damvlak in 2014!

Dis nie net die Oroville-dam waar die sluise oopgestel moes word nie. Verskeie ander damme moes ook reeds water begin vrylaat het.



Aerial video shows strain on California's Oroville Dam's backup spillway hours before thousands ordered to evacuate. https://t.co/Pcik3F5AWo pic.twitter.com/6TwgGUGI63 — ABC News (@ABC) February 13, 2017

’n Gapende gat is verlede week in die dam se hoof-noodsluis opgemerk. Dit het amptenare forseer om vir die eerste keer sedert die dam in 1968 vir die eerste keer oopgestel is, die noodsluise oop te trek.



Incredibly helpful graphic for those of us trying to understand what's happening. #OrovilleDam https://t.co/IppjFhvh1l pic.twitter.com/b90TClucgS — Tim Grieve (@timgrieve) February 13, 2017

Die dam self blyk staande te bly, maar die erosie-skade aan die noodsluis kan tot strukturele skade lei en ’n onbeheersde stortvloed van water voorspel niks goed vir nabygeleë dorpe in die omgewing nie.



Stunning drone video shows #OrovilleDam holding back a massive wall of water as thousands ordered to evac – https://t.co/t6fk3h4ZsS #KPRC2 pic.twitter.com/GtmK7GZOBq — KPRC 2 Houston (@KPRC2) February 13, 2017

Die veiligheid van die dam het reeds in 2005 opspraak verwek toe omgewingsgroepe ’n beroep op die staat gedoen het om die noodsluis met beton te versterk, eerder as om net op die heuwels van grond staat te maak.

Hulle versoek is egter verwerp.

Die amptenare het destyds glo aangedui dat die noodsluis byna 107 000 kubieke meter per sekonde sou hanteer.

Maar die afgelope naweek kon die water nie vinnig genoeg by die hoof-betonsluis afgevoer word nie. Dinsdag het miljoene liters water reeds oor die noodsluise begin vloei.



‘This is not a drill’: People evacuate as fears of #OrovilleDam spillway collapse grows https://t.co/ziiBu5KbYE pic.twitter.com/E6jDs5Webl — RT (@RT_com) February 13, 2017

Sondagaand is ses helikopters ingespan om houers volgelaai met klippe op die beskadigde kant van die heuwel af te gooi as noodmaatreël om die wal te help versterk.





Maandag, 13 Februarie, het die kantoor van die goewerneur van Kalifornië, Jerry Brown, diegene bedank wat help om die inwoners van die omgewing veilig te hou.

Een van die mense wat moes ontruim, het ’n kort video op Twitter gedeel.

Uit alle oorde word hulp en huisvesting aan diegene wat hul huise moes agterlaat, aangebied. Dit wissel van die plaaslike kermisterrein, die Rooi Kruis en weermag tot tempels.



Sikh Temples offering food and shelter … open to ALL evacuated people #OrovilleDam #OrovilleSpillway … Please share pic.twitter.com/4O5ZUhl1TH — Shivpreet Singh (@shivpreetsingh) February 13, 2017

Daar is tot nou toe nog geen aanduiding van wanneer die ontruimingsbevel teruggetrek gaan word nie.



Meer oor die Oroville-dam

Met’n damwal van 230 m is die Oroville-dam die hoogste dam in Amerika. Dit vorm ook ’n kritieke en integrale deel van die land se waterstelsel wat die voorsiening van water, vloedbeheer en hidroëlektriese kragopwekking betref.

In 2013 was daar ’n kraak in een van die sluise maar dit is afgemaak as normaal.

Vanaf 7 Februarie 2017 het ’n krater ontstaan in die beskadigde noodsluis. Teen 10 Februarie was die krater reeds 90 m wyd, 150 m lank en 14 meter diep.

