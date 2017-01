Dié gedrogte sal jou twee keer laat dink voor jy in die see swem!

So in die gees van die luilekker seevakansie is daar grillerige gedrogte wat ook saam met jou die seewaters deel.

’n Russiese visserman het oornag ’n internetsensasie geword toe hy op sy Twitter-profiel die einaardige kreature gedeel het wat hy al gevang het.

Roman Fedortsov werk op ’n skuit in Noord-Rusland en het vroeër vanjaar sy vangste op dié sosiale netwerk begin deel.

Een van die merkwaardige vangste is die sku “spookvis” wat net in die diepste en donkerste seewaters voorkom.

Nog ’n vreemde verskynsel is die frille haai wat baie eienskappe met ʼn paling deel.

Hierdie gedrog staan bekend as die “rotstert” en kom voor in die diep waters van Antartika.

Hier is nog van sy vreemde vangste: