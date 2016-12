Dié eiland in Indonesië het ’n unieke manier om misdadigers te straf

As jy by die Gili Trawangan-eiland in Indonesië gaan vakansiehou en lus raak om die wet te oortree, wees gewaarsku! Dié eiland se misdadigers word op ‘n baie interessante manier gestraf.

’n Foto het onlangs aanlyn uitgekring wat wys hoe twee toeriste met bordjies om hul nekke deur ’n dorpie moet loop. Op die borde staan in gebroke Engels “Ek is ’n dief. Moenie doen wat ek gedoen het nie!”

Die twee toeriste het na bewering fietse probeer steel. Dit is ’n ou praktyk op die piepklein eiland om misdadigers te straf deur hulle voor die gemeenskap te verneder, het beamptes op die eiland aan die BBC gesê.

“Siende dat ons nie polisie op ons klein tropiese paradys het nie, het ons ons eie reëls vir diewe. As iemand gevang word, moet hy of sy die eiland op hierdie manier platloop,” het die beamptes vertel. “Die persoon word ook agterna van die eiland verban.”

Boonop word die foto’s op die eiland se amptelike Facebook-blad gedeel.

En die eiland is nie die enigste wat glo openbare vernedering is ’n goeie straf nie.

In 2012 is twee Amerikaanse vroue van Bedford in die deelstaat Pensilvanië gestraf deur elk met borde op straat te moet sit waarop hulle erken hulle het by ’n nege-jarige gesteel.

Die ma en dogter het glo die kind se geskenkbewys by ’n kettingwinkel gesteel en gebruik om vir hul eie items te betaal. Die hof het beslis hulle moet met die borde in hul dorp se sakekern sit.

“Dit is sodat mense besef hulle kan nie ’n vreemde land besoek en net vat wat hulle wil sonder gevolge nie,” het die eiland se beampte verder beklemtoon.

Bronne: BBC, Yahoo News, AOL Travel.