Dié 8-jarige wat geen pyn voel weens rare siekte sal jou hart vermurwe

Hy het sy skedel, enkels en voete reeds beseer, tweedegraadse brandwonde opgedoen, is amper deur sy tong en vinger gebyt en het ook sy kop oopgekloof.

Maar Tyler Resuggan (8) van Birmingham, Engeland het geen pyn gevoel gedurende enige van sy beserings nie.

Tyler is op slegs eenjarige ouderdom gediagnoseer met oorerflike ongevoeligheid vir pyn – ’n genetiese mutasie wat pynsensors blokkeer.

Om op te som kan Tyler nie pyn voel nie.

“Ons het aan Tyler vertel dat hy in werklikheid ’n regte superheld is in ’n poging om hom sy siekte te laat verstaan,” sê sy ma Claire, wat ’n verpleegster is.

“Hy laat hom nie afskrik van sy beserings nie en knip nie eers ’n oog nie.”

Die siekte, wat ook bekend staan as oorerflike analgie, is uiters raar en alhoewel dit aanvanklik bekoorlik klink, veroorsaak dit meer kwaad as goed.

As gevolg van sy siekte het Tyler al agt bene gebreek en was hy al 27 keer in die Nood-Eenheid.

“En ek kan minstens 13 littekens op sy kop en gesig tel,” sê die 33-jarige ma.

Aanvanklik is Tyler se ouers daarvan verdink dat hulle hul seun moedswillig leed aangedoen het toe hulle hom die eerste keer hospitaal toe geneem het met ’n gekraakte skedel.

“Tyler was ’n jaar oud toe ons hom na die hospitaal toe geneem het vir ’n onverklaarbare skedelbreuk. Ek en my man is outomaties beskuldig van kindermishandeling.

“Ons is deur die polisie, dokters en sosiale werkers vir drie maande lank ondervra. Selfs die hospitaalpersoneel het ons verwytend aangestaar.

“’n Dokter het opgemerk dat Tyler sy eie vingers gebyt het. Dit is ’n algemene simptoom van die siekte.

“Ons is uiteindelik gevrywaar nadat hy gediagnoseer is met oorerflike ongevoeligheid vir pyn wat geassosieer word met ioonverbindings.”

“Maar selfs vandag nog moet Claire weens die rariteit van sy siekte haar seun se kwaal aan paramedici verduidelik wanneer hy ookal ’n besering opdoen.

“Dit dreineer jou emosioneel om vir mediese personeel elke keer te vertel van sy siekte. Dit frustreer my regtig baie.

“Die dokter sal aan Tyler vra of dit seer is as hy iewers raak en Tyler weet vanselfsprekend nie waarvan hy praat nie,” sê sy.

“Onlangs het Tyler ’n trampolienpartytjie bygewoon en drie weke later het ons ontdek dat hy agt breuke in sy voet het en hy gips moes kry.

“Soveel meer skade is aangerig deur Tyler se rondhardlopery en springery op sy reeds gebreekte bene, aangesien nie een van ons van sy beserings bewus was nie.

“Natuurlik het ek nie ’n idee gehad nie, aangesien Tyler self nie eers geweet het nie. Het het geen idee wat pyn is nie.”

Tuis maak Claire doodseker dat alle verwarmers toegemaak is en skuimrubber op al die meubels geplak is. Aanvanklik het Tyler nie besef dat hy homself gaan beseer as hy homself teen goed stamp nie.

“Tyler waardeer die afwesigheid van pyn die meeste as hy met sy ouer broer baklei.

“Hulle raak soms taamlik aggressief en Tyler lê dan op die vloer soos hy lag, want sy ouer boetie kan hom nie seermaak nie,” spot sy, maar voeg by dat Tyler se pynvrye lewe in werklikheid lewensgevaarlik is.

“Tyler se vriende vind dit fassinerend en sommige ander mense glo ons glad nie!

“Mense dink dat dit wonderlik sal wees om nie pyn te kan voel nie, maar later in sy lewe kan hy dalk ’n interne besering of blindedermonsteking opdoen en dan gaan hy geen benul daarvan hê nie.”

