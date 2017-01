Wêreld se oudste gorilla in aanhouding sterf – tot siens, liewe Colo

Colo, die wêreld se oudste gorilla wat in ’n dieretuin gebore is, is in die ouderdom van 60 jaar vreedsaam in haar slaap oorlede.

Colo, wat deel was van ’n bewaringsprogram van die Columbus-dieretuin in Columbus in die Amerikaanse deelstaat Ohio, is in 1956 gebore.

Sy is eers Cuddles gedoop voor daar ’n kompetisie gehou is om haar ’n naam te gee. Die wenner het haar toe Colo gedoop.

Sy is by geboorte deur haar ma verwerp en moes deur die dieretuin se personeel grootgemaak word. Haar geliefkoosde eetding was tamaties en sy het in 2006 haar vyftigste verjaardag met ‘n teepartytjie gevier.

Sy is vreedsaam in haar slaap oorlede, het die dieretuin gesê.

“Colo het generasies van mense se hart geraak, dié wat haar besoek het sowel as haar versorgers.

“Sy was ’n ambassadeur vir gorillas en het mense geïnspireer om meer te leer oor hierdie kritiek bedreigde spesie en mense gemotiveer om gorillas in hul natuurlike habitat te beskerm,” het die dieretuin se uitvoerende hoof, Tom Stalf, in ’n verklaring gesê.

Kyk hier na ’n video van Colo op haar 59ste verjaardag.