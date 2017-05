Bruide kry kolwe by staat om hulself mee te verdedig

’n Minister van ’n Indiese deelstaat het kolwe wat soos krieketkolwe lyk, aan honderde pasgetroude vroue uitgedeel sodat hulle hul man kan slaan as dié hulle ooit sou mishandel.

Nogal ’n ongewone trougeskenk!

Gopal Bhargava, ’n minister van Madhya Pradesh, het die kolwe aan 700 bruide uitgedeel op ’n massabruilof wat die afgelope naweek in die land gehou is.

Gopal, wat tot die premier, Narendra Modi, se Bharatiya Janata-party behoort, sê hy wil bewustheid oor gesinsgeweld onder eggenotes op die platteland bevorder.

Hy sê vroue loop groter gevaar wanneer hul man beskonke raak. “Vroue sê elke keer wanneer hul man dronk raak, word hulle gewelddadig. Hul spaargeld word afgevat en op drank verkwis,” het hy aan AFP gesê. En die minister wil die probleem nou met kolwe, of mogri – wat tradisioneel gebruik word om vuil klere mee skoon te maak – aanpak.

Die kolwe, wat hy aan 10 000 vroue wil versprei, het boodskappe op soos “Om dronkaards mee te slaan” en “Die polisie sal nie ingryp nie”.

En terwyl die uitdeel van die kolwe as die aanhitsing van geweld beskou kan word, sê Gopal hy hoop dit vermag die teenoorgestelde.

“Die bedoeling is glad nie om vroue uit te lok of tot geweld aan te spoor nie; die kolf is om geweld te voorkom.”

Volgens die BBC het hy die bruide ook aangemoedig om met hul man te praat en eers as dit nie werk nie, “die kolf die praatwerk te laat doen”.

Dit is ’n interessante stap vir die Indiese regering in ’n land waar verkragting binne die huwelik nie as ’n misdaad beskou word as die bruid ouer as 15 jaar is nie.

Kritici meen dis dalk ’n manier om stemme te werf in die aanloop tot die staatsverkiesings volgende jaar.

Hoe dit ook al sy, dit bly ’n bedagsame manier van stemme werf.

Bronne: Bbc.com, metro.co.uk