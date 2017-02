Boer daag met sy vrou se afgekapte kop by polisie op

“Ek het haar al twee keer gewaarsku om op te hou met haar streke,” was glo Narayan Singh (38) se woorde toe hy met sy vrou, Sarita (28), se kop in die een hand en ’n swaard in die ander by die polisiestasie opdaag.

Hy het glo sy vrou saam met ’n ander man betrap waar hulle seks het in ’n werkershut op sy plaas.

Inwoners van die dorpie Ghareli in Indië was erg onsteld om te sien hoe Narayan met die vlymskerp wapen en sy vrou se druppende kop die sowat agt kilometer tussen sy plaas en die polisiestasie aflê.

Talle omstanders het foto’s en video’s van die grutoneel geneem en in die sosiale media gedeel.

Die polisie het ook later op Sarita se onthoofde liggaam afgekom waar dit sowat 500m van die plaasopstal gelê het.

Narayan is dadelik aangekeer en word nou vir twee weke aangehou op ‘n moordklag voor hy in die hof verskyn. Volgens berigte is hy ’n bekende op die dorp.

Sy bure vertel hy en sy vrou stry al maande lank oor haar beweerde ontrouheid. Die dorpenaars voeg by hy haar haar glo die afgelope paar dae pal dopgehou.

Maar Maandag het sy haar man se blik ontwyk en saam met haar minnaar in die werkershut ingegaan. Dis daar waar hy haar saam met die man betrap en haar vermoor.

“My vrou het my vertroue in haar geskaad,” het hy aan die polisie verduidelik terwyl hulle haar kop as forensiese bewys by hom weggeneem het.

“Dis hoekom ek haar onthoof het. Ek het haar aanhoudend gewaarsku om haar rug te keer op haar onvanpaste gedrag.”

Die vrou se ligaam is intussen ook gestuur vir ’n forensiese ondersoek. Hierdie voorval het net weer die aandag geplaas op huishoudelike geweld teenoor vroue wat in Indië hoogty vier.

Bronne: hindustantimes.com, msn.com, timesofindia.indiatimes.com, dailymail.co.uk