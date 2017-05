Beste vriende maak skokontdekking ná in vitro-bevrugtingstoetse

Het jy al ’n beste vriend gehad aan wie jy so geheg is dat jy hulle as familie beskou?

Hierdie twee #BestiesForever het onlangs aan die konsep nuwe betekenis gegee toe hulle uitvind hulle is eintlik biologiese sibbes.

Die beste vriende Jack Bowman en Georgia Bond, van Liverpool, het altyd geskerts hulle is eerder broer en suster.

Albei is met in vitro-bevrugting (IVB) verwek en Jack het Brittanje se owerheid vir menslike bevrugting en embriologie genader, ’n groep wat van 1 Augustus 1991 af van alle IVB-geboortes rekord hou, om sy spermskenker se identiteit te help vasstel.

Jack se resultate het teruggekom en ook getoon hy het ’n suster wat in 1998 gebore is. Dit het Georgia aangespoor om ook haar spermskenker se idenditeit te versoek en die vriende het angstig op die uitslag gewag.

Georgia het die ervaring op Facebook gedeel.

“Ná weke van by die posbus sit met beide opwinding en vrees, het ons vandag uitgevind ons het dieselfde spermskenker en is dus tog broer en suster,” skryf sy.

“Nou die gelukkigste mens ooit. Aan almal wat (deur middel van) IVB (gebore is), versoek jou besonderhede – dis die beste ding wat ek nog gedoen het. Wonderwerke gebeur wel.”



Found out today my bestmate is my brother 😭😭😭 pic.twitter.com/bDduGwMWKd — georgia (@georgialeahbond) April 27, 2017

Dis nou waarlik ’n geval van vriende wat familie geword het.

Bronne: nzherald.co.nz, metro.co.uk, dailymail.co.uk